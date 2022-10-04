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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم غير متوقع يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسام حسن مهاجم فريق الأهلي  اقترب من قيادة خط هجوم الفريق الأحمر في مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنيستري يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الاعتماد على حسام حسن مهاجم الفريق في خط الهجوم أمام بطل تونس بعد مشاركة اللاعب أساسياً في وديتي أسوان وبتروجت".

شادي حسين مهاجم الاهلي. 

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وتابع: "أنصح مساعدي كولر في الأهلي عدم الاعتماد على شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا السابق في خط الهجوم منذ البداية حتى لا يتم الحكم سريعاً عليه مثلماً حدث مع والتر بواليا مهاجم الفريق السابق أثناء وجود بيتسو موسيماني".

 

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