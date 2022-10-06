ما أشبه الليلة بالبارحة.. تهديدات بوتين النووية تعيد للأذهان أزمة الصواريخ الكوبية

عانت القوات الروسية في أوكرانيا من سلسلة من الهزائم على مدى الأسابيع الستة الماضية، حيث هزمت في منطقة خاركيف وفقدت أراضى في الجنوب حول مدينة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية.

ودفع هذا بعض المعلقين إلى التكهن بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يمكن أن ينشر جزءا من ترسانة روسيا النووية الهائلة إما لترهيب أوكرانيا، أو لتغيير الوضع العسكري على الأرض.

وهدد بوتين، باستخدام جميع الأساليب الدفاعية المتاحة لحماية روسيا، في إشارة محتملة إلى الأسلحة النووية.

ومن بين القلقين بشأن تحول الحرب إلى حرب نووية، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الذي قال إنها “نتيجة محتملة”، وإن كانت غير مرجحة للصراع عندما برر خطته المثيرة للجدل للسلام في أوكرانيا على تويتر.

وتحدثت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إلى عدد من المؤرخين ذوي الخبرة في أزمة الصواريخ الكوبية، لمعرفة ما يمكن أن يخبرنا به هذا الصراع النووي السابق عن الوضع الحالي.

أزمة الصواريخ الكوبية

في عام 1962، حاول الاتحاد السوفيتي وضع أسلحة نووية في كوبا، بعد وضع صواريخ المشتري الأمريكية في إيطاليا وتركيا، مما أثار غضبا في الولايات المتحدة.

ورفض الرئيس كينيدي خطة، اقترحها أعضاء مجلس الأمن القومي، للرد بعمل عسكري، وتفاوض في نهاية المطاف على تسوية مع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف شهدت إزالة الصواريخ.

وقال الأستاذ في جامعة ويبر الحكومية إريك جي سويدين مؤلف كتاب “ملائكة تبكي: تاريخ ماذا لو لأزمة الصواريخ الكوبية”، إن نزاع عام 1962 يظهر أهمية تجنب الصراع المباشر بين الدول المسلحة نوويا.

وقال سويدن: “الدرس رقم 1 من الحرب الباردة هو أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تدخل الدول المجهزة بالأسلحة النووية في حرب مباشرة. وهذا يحد من التصعيد. يجب خوض الحروب بين القوى النووية باستخدام الوكلاء. يبدو هذا بارد القلب، بل ووحشيا، لكن المنطق لا مفر منه”.

وأضاف: “تبدأ الحروب أحيانا عن طريق الخطأ. غالبا ما تبدأ الحروب عندما يبالغ أحد الجانبين في تقدير قدراته الخاصة أو يفشل في تقدير قدرات عدوه. لقد سقط بوتين في هذين الفخاخين”.

وتابع: “الآن يجب أن نكون قلقين بشأن توسع الحرب. وغالبا ما تخرج الحروب عن نطاق السيطرة وتميل إلى تجاوز حدودها إلى البلدان المجاورة. أنا قلق من أن بوتين يتم دعمه في زاوية في أوكرانيا بينما تواجه قواته المسلحة الهزيمة. يمكنه بسهولة اختيار الهجوم بالأسلحة النووية التكتيكية في محاولة يائسة لتغيير النتيجة”.

وقال سويدين إنه إذا استخدم بوتين أسلحة نووية، فإن الأهداف الأكثر ترجيحا هي مدن في غرب أوكرانيا.

وقال: “شكوكي هي أنه لن يقوم بإضراب مظاهري، كما اقترح البعض، لأن إضراب المظاهرات يظهر فقط أنك غير مستعد لاستخدام أسلحتك النووية”.

وأضاف: “استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في ساحة المعركة أمر صعب ويتطلب جنودا مدربين تدريبا جيدا لاستغلال استخدام هذه الأسلحة. الروس ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستفادة من مثل هذه الضربات”.

وقال سويدين إن “الاستخدام الأكثر ترجيحا للأسلحة سيكون ضرب ست مدن في غرب أوكرانيا، مما يضر بقدرة الأسلحة والإمدادات على التدفق من بولندا أو رومانيا”.

وقال الخبير العسكري ديفيد دين باريت، الذي كتب “140 يوما إلى هيروشيما” حول ما إذا كان من الممكن منع الهجوم النووي على اليابان عام 1945، إن أمريكا بحاجة إلى إيجاد طريقة لضمان هزيمة بوتين، ولكن يمكنها أيضا “حفظ ماء الوجه” لتجنب التصعيد النووي.

وقال: “كما فهم جون كينيدي، من المهم التفكير في كيفية تراجع خروتشوف دون أن يفقد ماء وجهه تماما”.

وأضاف: “في الحل المعلن للأزمة، حصل خروتشوف على تأكيد معين بأن الولايات المتحدة لن تغزو كوبا في الأشهر المقبلة”.

وقال باريت: “كيف يمكن لبوتين أن يخسر هذه الحرب ويحفظ ماء وجهه بطريقة أو بأخرى؟ يحتاج بايدن وشركاؤه إلى التفكير في هذا الأمر. ما الذي يمكنهم فعله لتسهيل ذلك؟”.