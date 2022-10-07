إطلالة جذابة لـ بسمة بوسيل من الجيم

شاركت مصممة الأزياء بسمة بوسيل جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت بسمة بوسيل بإطلالة جذابة من الجيم، حازت علي إعجاب متابعيها.



يذكر أن مصممة الأزياء زوجة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل، أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا، بعد حذف جميع صورها مع زوجها و الغاء متابعته على إنستجرام.

وأشار مصدر إلى أن بسمة بوسيل بحذف صورها عبر حساب انستجرام، وليس صورها مع تامر فقط، وذلك تمهيدًا لتغيير شكل الحساب وتحويله إلى حساب عمل خاص بمشروعها القادم وليس حسابًا شخصيًا.

وأوضح المصدر أن إلغاء متابعة حساب بسمة بوسيل لـ حساب تامر حسني -عبر انستجرام- حدث نتيجة خطأ من مسئول (أدمن) حساب بسمة عبر انستجرام، وأن الإلغاء حدث لمدة 3 ثوان فقط، ثم عادت المتابعة من جديد.