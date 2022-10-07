عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتلقى العزاء في وفاة والدته بدار المناسبات بحي شرق

محافظ أسيوط يتلقى
محافظ أسيوط يتلقى العزاء في والدته

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العزاء في المغفور لها والدته وذلك بدار المناسبات بحي شرق والتي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي وتم تشييع جثمانها ودفنها بمدافن العائلة بمدينة نصر .. جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.
وقدم العزاء للوزير المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط واللواء محمد أبوسمرة رئيس فرع قطاع الأمن الوطني بالمحافظة وبعض ضباط القطاع والدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وبعض عمداء الكليات وممثلى الهيئات القضائية وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديرى الإدارات بالديوان العام.
كما قدم العزاء قيادات الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية وقيادات الكنيسة الارثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية وممثلي الطوائف بالمحافظة وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة وبعض الجامعات الخاصة ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق أسيوط إلى 5 وفيات

3 جثث وإصابات بكسور وكدمات.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق أسيوط


كما تلفى محافظ أسيوط - في وقت سابق – برقيات عزاء من ممثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية وممثلي الوزارات المختلفة والمحافظين ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة وبعض الصحفيين والإعلاميين وكافة رجال الدولة مقدماً الشكر لكل من قدم  واجب العزاء وواسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى بيت العزاء أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن ومن خارجه أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما نعت القيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط وعلى رأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والعاملين بالمجالس المحلية والقروية ببالغ الحزن والآسى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التي توفيت الثلاثاء الماضى مقدمين له واجب العزاء داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

IMG-20221007-WA0026
IMG-20221007-WA0026
IMG-20221007-WA0029
IMG-20221007-WA0029
IMG-20221007-WA0027
IMG-20221007-WA0027
IMG-20221007-WA0024
IMG-20221007-WA0024
IMG-20221007-WA0025
IMG-20221007-WA0025
IMG-20221007-WA0021
IMG-20221007-WA0021
IMG-20221007-WA0022
IMG-20221007-WA0022
IMG-20221007-WA0019
IMG-20221007-WA0019
IMG-20221007-WA0015
IMG-20221007-WA0015
IMG-20221007-WA0012
IMG-20221007-WA0012
IMG-20221007-WA0010
IMG-20221007-WA0010
IMG-20221007-WA0006
IMG-20221007-WA0006
IMG-20221007-WA0009
IMG-20221007-WA0009
IMG-20221007-WA0000
IMG-20221007-WA0000
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط محافظ أسيوط وفاة والدة محافظ أسيوط عزاء والدة محافظ أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

انفصلت عن زوجها.. أم تلقي طفليها من شرفة شقتها بحلوان 

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

موضوعات متعلقة

القيادات التنفيذية والعاملين بالديوان ينعون والدة محافظ أسيوط

أحضرها من القاهرة لرعايتها.. وفاة والدة محافظ أسيوط بمستشفى المبرة

ترشيحاتنا

كشكول النصر.. المشير الجمسي وأسرار حرب أكتوبر| القصة الكاملة

رئيس الضرائب: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات حتى 31 ديسمبر المقبل

الصومال: مقتل 19 من ميليشيا الشباب في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي

دينا تبدأ مشروعها الخاص بخط ملابس يحمل اسمها

تمدنا بمزيد من الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والمسلمين بذكرى المولد النبوي

مهلة 11 يوما.. المحكمة الرياضية تهدد الوداد المغربي بقرار قاسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

في عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر

أسود X أسود.. سارة سلامة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد وفاة طفلتين.. نصائح ضرورية قبل حقنة المضاد الحيوي

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ