محافظ أسيوط يتلقى العزاء في وفاة والدته بدار المناسبات بحي شرق

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العزاء في المغفور لها والدته وذلك بدار المناسبات بحي شرق والتي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي وتم تشييع جثمانها ودفنها بمدافن العائلة بمدينة نصر .. جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة.

وقدم العزاء للوزير المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط واللواء محمد أبوسمرة رئيس فرع قطاع الأمن الوطني بالمحافظة وبعض ضباط القطاع والدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وبعض عمداء الكليات وممثلى الهيئات القضائية وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة ووكلاء الوزارات ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية ومديرى الإدارات بالديوان العام.

كما قدم العزاء قيادات الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية وقيادات الكنيسة الارثوذوكسية والكاثوليكية والانجيلية وممثلي الطوائف بالمحافظة وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة وبعض الجامعات الخاصة ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة.



كما تلفى محافظ أسيوط - في وقت سابق – برقيات عزاء من ممثل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية وممثلي الوزارات المختلفة والمحافظين ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة وبعض الصحفيين والإعلاميين وكافة رجال الدولة مقدماً الشكر لكل من قدم واجب العزاء وواسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفـن أو الحضور إلى بيت العزاء أو بصادق الشعور من خلال الاتصال الهاتفي من داخل الوطن ومن خارجه أو عبر الرسائل أو من خلال الكتابة والمشاركة بالمواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما نعت القيادات التنفيذية لمحافظة أسيوط وعلى رأسها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط واللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وكافة العاملين بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والعاملين بالمجالس المحلية والقروية ببالغ الحزن والآسى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته التي توفيت الثلاثاء الماضى مقدمين له واجب العزاء داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

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