حملات توعية لأطفال أسوان عن التغيرات المناخية.. تفاصيل

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، يوم توعية بقرية غرب أسوان النوبية ، بالتعاون مع فرع ثقافة أسوان ، وجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصرى استهدف أطفال وتلاميذ المدارس بالنوبة حول قضية التغيرات المناخية ضمن تحضيرات قمة المناخ العالمى ( كوب 27 ) التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل .

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان بأن الفعاليات تم تنظيمها بمدرسة القبة الابتدائية بغرب أسوان حيث تم توعية التلاميذ بالتغيرات المناخية أسبابها ونتائجها السلبية على أسوان ومصر والعالم ، وتم تنفيذ أنشطة ميدانية مع التلاميذ للتوعية بحماية نهر النيل و حماية البيئة.

التغيرات المناخية

حملات توعية لأطفال أسوان عن التغيرات المناخية

وأشار أحمد زكى أبو كنيز أنه تم تلاوة وشرح ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه ، وقد أدار يوم التوعية وردة عبد الرضى محمود عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية فينا تعهد أطفال النوبة بالحفاظ على النيل و زراعة الأشجار.

وأضاف أبو كنيز بأنه تم فى المقابل تنفيذ معسكر تشجير بالمدرسة اليابانية بمدينة الرديسية بالتعاون مع جمعية سر الحياة لتنمية المجتمع بالرديسية ، حيث تم الحديث حول التغيرات المناخية والترويج لمؤتمر قمة المناخ العالمى الذى تستضيفه مصر، كما تم توعية التلاميذ بأهمية الأشجار للتكيف مع التغيرات المناخية و دورها فى امتصاص الكربون الذى يؤدى إلى ظاهرة الاحترار العالمى، وأعقبه زراعة شتلات أشجار داخل المدرسة وقاد المعسكر وإدارة فاطمة مصطفى حسن عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية.

وكانت قد نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالطوناب ومرفق الإسعاف، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والآثار السلبية للتغيرات المناخية على الصحة العامة، وذلك فى إطار التحضيرات لاستضافة مصر قمة المناخ الـ 27.

تخريج كوادر جامعية

حملات توعية لأطفال أسوان عن التغيرات المناخية

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، إن الدورة تناولت محاضرة عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تلاها تدريب عملى على أعمال الإسعافات الأولية والخدمات الطبية البسيطة، وبعد ذلك قراءة وشرح ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه من جميع الحضور ، وأدار الدورة عبد الكريم محمدين، عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية، وأخصائيو الإسعاف بأسوان أسامة حسن عبد الرحيم و محمد أحمد مصطفى .

كما أوضح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز أن المنصة المحلية للتغيرات المناخية، بالتعاون مع مركز التطوير المهنى بجامعة أسوان، واصلت البرنامج التدريبى للمرشد المناخى، والذى يستهدف تخريج كوادر جامعية مهتمه بقضايا المناخ والبيئة، حيث تم فى اليوم الثالث، تنفيذ جلسات تدريبية حول تصميم و تنفيذ حملات التوعية وإدارة الفعاليات، ونفذ التدريب محمود خوجلى وكرستين عادل، مستشارا التدريب و التنمية البشرية بجامعة أسوان.

وأكد أبو كنيز أن المنصة مستمرة فى تنفيذ برنامج المرشد المناخى لليوم الثالث على التوالى، وذلك لتمكين ٢٥ طالبا وطالبة بجامعة أسوان من المهارات التى تساعدهم فى نقل التوعية بالتغيرات المناخية لزملائهم بالجامعة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الدولى الـ ٢٧ للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.

حملات توعية لأطفال أسوان عن التغيرات المناخية