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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوى الشريف

أسوان تحتفل بالمولد
أسوان تحتفل بالمولد النبوى الشريف

بدأ أبناء الطريقة المرغنية الختمية بمحافظة أسوان، مساء اليوم، الجمعة، "طوفة المولد" أو مسيرة احتفالية بالمولد النبوى الشريف شارك فيها العديد من المريدين والمحبين ضمن احتفالات الطرق الصوفية بالمولد النبوى.

 بدأت طوفة المولد النبوى الشريف من أمام مقر الطريقة الميرغنية بمنطقة الشيخ هارون واستمرت بطريق السماد أمام مستشفى أسوان الجامعى وصولاً إلى أرض المعارض بمدينة أسوان لمتابعة الاحتفال بليلة المولد، وردد المشاركون في المسيرة "الله مولانا على طه الذى جانا"، و"يارب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم"، و"لا إله إلا الله محمد رسول الله منصورين بإذن الله"، وغيرها من الهتافات التى تعبر عن حب النبى والاحتفاء بمولده.

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المولد النبوى الشريف 

ورفع المشاركون، أعلام الطريقة المرغنية ذات الألوان الخضراء، واستخدموا مكبرات الصوت لمواصلة الهتافات التى يرددها قادة الطوافة، مرتدين وشاحاً باللون الأخضر. 

 

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