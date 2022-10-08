وزير النقل يحدد موعد افتتاح عدد من محطات المترو.. ورسالة للمشككين في انتصار أكتوبر.. ويؤكد: روح المقاتل المصري أبهرت العالم

هنأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر المجيدة، كما تحدث عن فترة خدمته بالقوات المسلحة، مسترسلًا في حديثه لـ يكشف عن موعد افتتاح مترو إمبابة والكيت كات والربط مع العاصمة الإدارية، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحاته التي جاءت في هذا الصدد:





نفتخر بمصريتنا.. كامل الوزير: لولا تضحيات الجيش لظلت سيناء محتلة



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه ألتحق بالقوات المسلحة عام 1975 وخرج برتبة فريق عام 2019، معقبا: “عاصرت فترة كبيرة جدا فى القوات المسلحة”.

وهنأ كامل الوزير الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: “لنا جميعا أن نفتخر بمصريتنا وبجيشنا العظيم، الذى كان ومازال مصدر فخرنا وقوتنا”.

وتابع كامل الوزير انه لولا هذا الجيش العظيم وتضحياته كانت سيناء حتي الأن محتلة، متابعا: “كنا فضلنا فى إنتفاض حرب أى أن كل إقتصادنا موجه للحرب وكان لا يوجد مشروعات أو تنمية.. أو كنا سلمنا للأمر الواقع وسكتنا وثلث مصر كان راح مننا”.



أبهر العالم.. كامل الوزير: روح المقاتل المصري أكملت عجز إمكانياتنا فى حرب 73



وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، علينا أن نفتخر بقواتنا المسلحة، مشيرا إلي أنها تطورت مئات بل ألاف المرات.

وأضاف “الوزير”: " ان من كان يكمل الطرق البدائية وعجز الإمكانيات فى حرب أكتوبر 1973 بيننا وبين إسرائيل هي روح المقاتل المصري العظيم، معقبا: “القوات المسلحة الأن أقوي بكثير جدا والمواطن المصري فى 73 بهر العالم بأدائه وقدرته وإرادته”.





لن ينتهوا.. كامل الوزير يوجه رسالة للمشككين في انتصار أكتوبر



ووجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رسالة للمواطنين، قائلا: “لا تنتقصوا من إنتصاركم العظيم فى حرب أكتوبر 1973.. وأنا سيادة الجندي المقاتل فى القوات المسلحة”.

وأضاف كامل الوزير أن المشككين فى البلد لن ينتهوا، معقبا: “أقول لهم أن الاوان.. حرام عليكوا هو اللي عمل إنتصار أكتوبر دا هي فئة معينة من الشعب المصري.. أبدا دا كل الشعب”.

وتابع كامل الوزير أن حرب أكتوبر تعتبر إنتصار لكل المصريين، بل لكل العرب، لافتا: “أخدنا أثناء الحرب كباري من الجزائر وخدنا حاجات من العراق والسودان وكان معنا جيش من الكويت.. لماذا نشوه إنتصارنا واحنا عملنا معجزة.. أتقالنا أنتوا محتاجين قنبلة نووية علشان تفتحوا ثغرة فى الساتر الترابي وكان كلام يعجز أى شخص”.





كامل الوزير:حاربنا في اكتوبر بمعدات وقوارب بدائية وخدنا كوبري سريع من الجزائر



وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل: “لما حاربنا في حرب أكتوبر ٧٣ حاربنا بمعدات وقوارب بدائية وخدنا كوبري سريع الانشاء من الجزائر".

وأضاف كامل الوزير : “موضوع الحرب أنتهي عام 1982 ولم ينتهي 1973 أو 1977.. لا فضلنا نحارب حتي 82.. وكانت هناك إجزاء من أرضنا كانت لسة تحت الإحتلال حتي 1982”.

وتابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل : “طلعت بنفسي وروحت رفعت ألغام فى مناطق مثل العريش من أجل أن نكمل تحرير أراضينا”.





فخر لكل المصريين.. كامل الوزير: محطة عدلي منصور أخذت أفضل مشروع في 2022



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، “محطة عدلي منصور أخذت أفضل مشروع في 2022 ومحطة بشتيل هتاخد الأفضل في 2023.. وهذا يعد فخر لكل المصريين”.



راحة الناس.. وزير النقل يكشف ما قاله السيسي عن تشغيل محطات متروالكيت كات



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه فى يوم 3 يوليو أذن الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيل المرحلة الثالثة من الخط الثالت للمترو وهم أربعة محطات من العتبة وحتي الكيت كات تشغيل تجريبي بدون جمهور، معلقا: “قولناله يا فندم احنا فى كل دول العالم بتاخد ستة أشهر تشغيل تجريبي بدون جمهور.. واتفقنا مع الشركة وسنزيد من معدلات التنفيذ بدل العمل على وردية واحدة ثمان ساعات سنعمل على ورديتين 16 ساعة وهناخد ثلاثة أشهر فقط”.

وأضاف كامل الوزير : “يوم 3 أكتوبر سنكون جاهزون لتشغيل المحطات بالجمهور.. وأستطعنا إنجاز مشروعنا فى هذا التوقيت.. وعرضت على الرئيس السيسي ورئيس الوزراء يوم الأربعاء أننا قادرون نشغل الركاب اليوم”.

وتابع كامل الوزير: “صحيح لدينا إفتتاح عظيم فى قمة المناخ فى شرم الشيخ فى الشهر القادم.. ومن الممكن إفتتاحه وعلشان كده شغلنا محطات الكيت كات وناصر وهو مشروع صديق للبيئة.. والرئيس السيسي قال لي لا احنا مش بنعمل مشروعات يا كامل من أجل الإفتتاح بل من أجل تسهيل حياة أهالينا وتيسير إنتقال ومنقولات البشر”.



تلك الفئة مجانا.. وزير النقل: 10جنيهات تذكرة مترو عدلي منصور حتي الزمالك



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن عدد محطات المترو من محطة عدلي منصور وحتي الزمالك سعر تذكرتها 10 جنيهات، معقبا: “الكيت كات 10 جينهات.. ولو زادت سعر التذاكر قليلا ودخلنا محطتين كمان فعدد المحطات هيزود السعر قليلا”.

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”: أنه بناء على توجيهات الرئيس فإن الطالب يدفع 33 جنيها ثمن اشتراك مترو الأنفاق مدة 3 أشهر، ومن هم فوق السبعين عام يستقلون المترو مجانا.

وتابع كامل الوزير بأنه كان من المخطط افتتاح المحطات بالتزامن مع انطلاق فاعليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لافتا إلى أن المسافة بين العباسية وماسبيرو تستغرق 13 دقيقة، والمسافة من مدينة نصر للزمالك تستغرق 18 دقيقة.

وأشار كامل الوزير إلى أن هناك توجيهات بالانتهاء من كافة محطات الخط الثالث لمترو الانفاق بحلول منتصف 2023، متابعا أن الرئيس السيسي وجه باستمرار المزايا التفضيلية في أسعار التذاكر التي يحصل عليها الطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وزير النقل يحدد موعد افتتاح مترو إمبابة والكيت كات والربط مع العاصمة الإدارية



كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لماذا ما زال شارع السودان مقفلا بعد افتتاح محطات مترو الخط الثالث؟، قائلا: “فتحنا منطقة الكورنيش تقاطع الكورنيش مع شارع السودان.. ولكن لايزال هناك بعض المحطات فى منطقة البوهي وإمبابة ووادي النيل يتم تشطيبها”.

وكشف كامل الوزير موعد إفتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الإنفاق، قائلا: إنه فى إبريل القادم يتم افتتاحها، والخط الثالث على شهر أكتوبر القادم ، ويكون جميع محطات الخط الثالث انتهت بالكامل، وربط محطة محافظة الجيزة بالكامل بمحافظة القاهرة بعدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة.



