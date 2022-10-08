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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة طنطا : نجحنا بمحو أمية 24 ألف مواطن خلال 3 أشهر

محو الأمية
محو الأمية

كشف الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا تفاصيل تصدر الجامعة قائمة الجامعات الحكومية فى القضاء على محو أمية الكبار .


وقال  " زكى "  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر ، إن الجامعة تتبنى منذ أكثر من عامين استراتيجية تنمية الإنسان والذى ينادى بها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى معيار لفكرة التقدم فى الحياة الكريمة، منوها أن جامعة طنطا  قامت بمحو أمية إجمالى 24 ألف و 367 مواطن خلال 3 أشهر فى ظل الجهود التى تتبناها الجامعة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية ضمن مبادئ المشاركة والتنمية المجتمعية.

ولفت إلى أن جامعة طنطا تمنح حوافز عدة منها تسديد المصروفات الدراسية عنه أو تكريمهم فى مجالس الجامعة والكليات لمشاركتهم  فى محو أمية المواطنين لمشاركتهم الحقيقية فى تنمية المجتمع والمواطن المصرى.  

جامعة طنطا التنمية المستدامة التنمية جامعات الرئيس عبد الفتاح السيسي كليات

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