محافظ الشرقية يترأس الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادي الإجتماعي

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادي الإجتماعي والمُشكل بالقرار رقم ( 13582 ) لسنة 2022 م .

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ، ومحمد النساج الخبير الوطني في مجال الإستزراع السمكي ، وأعضاء المجلس.

وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطط الإستراتيجية للمحافظة ودعم المحافظة في وضع إستراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية والتي تعتمد علي دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة.

وكذلك دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة وجذب الإستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.

بدأت فعاليات الإجتماع بكلمة إفتتاحية لمحافظ الشرقية أكد فيها أن المحافظة قامت بوضع خطة إستراتيجية للمحافظة في الفترة من 2019 إلى 2023 م ، وذلك بعد أن إنتهت من إعداد قاعدة بيانات كاملة ومدققه بكل قطاع للتعرف علي نقاط القوة والضعف والقضاء على المشكلات التي تؤرق المجتمع الشرقاوي لتحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين .

مشيراً إى أن آليات عمل تنفيذ الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية منها المحور الإقتصادي , المحور الإجتماعي , المحور البيئي وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة لدي المحافظة ومواردها لتحقيق متطلبات خطط التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وأضاف محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لافتاً إلى أن الفترة من 2014 حتي 2022 شهدت المحافظة تنفيذ 835 مشروع في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة 26 مليار و 500 مليون جنيه وجاري العمل في 331 مشروع بتكلفة 18 مليار و 500 مليون جنيه , مشيراً إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم إفتتاح 42 مشروع بتكلفة مليار و 795 مليون جنيه ، لنؤكد أن الدولة تضع المواطن على قائمة أولويات العمل وتسعي لتلبية طموحاته وتحقيق آماله وتحسين مستوي الخدمات المقدمة له.

وعلى صعيد التنمية الإقتصادية أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لوضع الإستراتيجية الإقتصادية للمحافظة من خلال إنشاء وحدة التنمية الإقتصادية واجراء المسح الإقتصادي لكافة قطاعات المحافظة لتعظيم الإستفادة منها.

وخلال الإجتماع إستمع محافظ الشرقية لكافة المقترحات والرؤي التي قدمها أعضاء المجلس للوصول إلى آليه عمل محددة للبدء فوراً في تفعيل إختصاصات المجلس الإقتصادي الإجتماعي والتي تتمثل في دعم وضع خطة إستراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ، ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية ، والمشاركة في ترويج الخطط الإستثمارية ، وكذلك مراجعة الخطة الإستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور إقتصادي وإجتماعي، وكذلك الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة ، وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول ، فضلاً عن تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة تشكيل مجموعات عمل لوضع التصور الأمثل لتحديد آليه عمل المجلس ، مؤكداً أن الشرقية تُعد من أولى المحافظات في تنفيذ الملفات الرئاسية الهامة قائلاً : أننا قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قري الريف المصري ، وكذلك الإنتهاء من ملف تقنين وضع أراضي أملاك الدولة ومنع التعدي علي الأرض الزراعية ، بالإضافة الي تصدر المحافظة في توريد محصول القمح ، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق في القيام بمهامهم وإختصاصاتهم على الوجه الأكمل للإرتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

يذكر أن أعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي ممثلين عن رجال الأعمال بالمحافظة وجمعيات المستثمرين والتكتلات الإقتصادية والقيادات المجتمعية والشخصيات العامة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.