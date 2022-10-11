عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

حار نهارا لطيف ليلا.. حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.


متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم 11-10-2022

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص لنحو  19.63 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع  وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء المزافق 11-10-2022.

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن
هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11  أكتوبر 2022 على المستوى العالمي بقوة مقارنة بالأمس ، إذ تراجع الأصفر تدريجا على مدار أسبوع من مستويات 1728 دولارا للأوقية، إلى 1667 دولارا فيما سجلت بعد 1.723 الخميس الماضي 6 أكتوبر و1694 دولار أمس.

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حالة من التباين إذ تراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ب 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات للكيلو.

عز بـ 19400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

الريال السعودي بـ 5.21 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر
ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

البيضاء بـ 35 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

 

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

 

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء متوسط سعر الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

حدث ليلا| مصر والإمارات و50 عاما من الحب والاحترام.. الأزهر يُدين حرق نسخ من المصحف في الخليل.. شيرين عبدالوهاب تنتقد المطرب النقاش.. 400 شخصية عالمية في حفل أسطوري بالأقصر

نبات الرجلة.. عشب طبيعي غني بالأوميجا 3 ويمنع الإصابة بتصلب شرايين القلب

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم 11-10-2022

هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق ويجلب الفقر؟.. الإفتاء: احذره لـ7 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وشد شعر.. معركة عنيفة بين النساء داخل جيم.. شاهد

الجبيرة خلصانة.. مستشفى بالهند يستخدم كرتونة لتثبيت ساق مريض مكسورة

في عيد ميلاد الهضبة.. أبرز المحطات بمشوار عمرو دياب خلال 40 عاما

صور نادرة من زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ