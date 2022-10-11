نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس لطيف ليلا على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.



متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم 11-10-2022

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص لنحو 19.63 جنيها للشراء و 19.69 جنيها للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء المزافق 11-10-2022.

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 على المستوى العالمي بقوة مقارنة بالأمس ، إذ تراجع الأصفر تدريجا على مدار أسبوع من مستويات 1728 دولارا للأوقية، إلى 1667 دولارا فيما سجلت بعد 1.723 الخميس الماضي 6 أكتوبر و1694 دولار أمس.

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حالة من التباين إذ تراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ب 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات للكيلو.

عز بـ 19400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

الريال السعودي بـ 5.21 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.