حبي.. سامح حسين يتغزل في زوجته عبر إنستجرام

شارك الفنان الكوميدي سامح حسين، جمهوره بصورة جديدة، ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر سامح حسين برفقة زوجته، وعلق قائلا: مع حبي.

وأوشك سامح حسين على الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه ”اللعب مع العيال” من إخراج هاني حامد.

ويعود الفنان سامح حسين بهذا الفيلم للسينما مجددا بعد غياب لأكثر من أربع سنوات، حيث كان آخر أعماله فى السينما فيلم “عيش حياتك” والذي كان يجسد فيه شخصية إبراهيم.

“اللعب مع العيال” من إنتاج أحمد السبكي ويشارك سامح حسين البطولة مجموعة من الأطفال منهم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح.

كان المنتج أحمد السبكي قد استقر على اسم ”اللعب مع العيال” ليكون هو الاسم النهائي للفيلم بعد تغييره أكثر من مرة.