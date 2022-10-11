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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبي.. سامح حسين يتغزل في زوجته عبر إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان الكوميدي سامح حسين، جمهوره بصورة جديدة، ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر سامح حسين برفقة زوجته، وعلق قائلا: مع حبي.

سامح حسين يشارك صوراً لبناته في أحدث ظهور.. شاهد

من الكواليس.. سامح حسين يروج لفيلمه الجديد اللعب مع العيال

وأوشك سامح حسين على الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه ”اللعب مع العيال” من إخراج هاني حامد.

ويعود الفنان سامح حسين بهذا الفيلم للسينما مجددا بعد غياب لأكثر من أربع سنوات، حيث كان آخر أعماله فى السينما فيلم “عيش حياتك” والذي كان يجسد فيه شخصية إبراهيم.

“اللعب مع العيال” من إنتاج أحمد السبكي ويشارك سامح حسين البطولة مجموعة من الأطفال منهم الطفل منذر والطفل يوسف صلاح.

كان المنتج أحمد السبكي قد استقر على اسم ”اللعب مع العيال” ليكون هو الاسم النهائي للفيلم بعد تغييره أكثر من مرة.

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