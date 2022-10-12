عروس الإسماعيلية: كنت قاعدة مع عيلة كلها جحود ومفيش بقلبهم رحمة.. فيديو

قالت مها عروس الإسماعيلية، “أنا كنت عايزة أعيش بس جوزي كان مصعبها عليا وحبسنى 15 يوم في شقة أخوه، من ضرب وإهانة وشتيمة”.

وأردفت مها، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: "لما سألت جوزي إنت حابسني هنا ليه قالى عشان الدور يبقى قريب وترمي نفسك”.

وتابعت عروس الإسماعيلية، "جوزى ضربنى في عيني ووشي كان وارم، وكنت قاعدة مع عيلة كلها جحود ومفيش في قلبهم ذرة رحمة رغم انه كنت بعاملهم كويس".

بتلقى ضرب وخناق

وأوضحت مها "كنت دايما بتلقى ضرب وخناق على أتفه الأسباب، سواء من نقاش عادي او غيره".