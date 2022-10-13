النيابة العامة بسوهاج تأمر بحبس موظف 4 أيام للتحقيقات

أمرت النيابة العامة بمركز شرطة جزيرة شندويل، بمحافظة سوهاج، بحبس موظف في منتصف العقد الخامس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائه من 4 أشخاص على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية.

وذلك مقابل أرباح شهرية مُتفق على نسبتها إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح ولم يرد لهم أصول مبالغهم المالية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "علاء. ا. م. م- 44 سنة- صاحب ومدير شركة لصيانة الأجهزة الكهربائية"، و3 أشخاص آخرين، يقيمون دائرة محافظة سوهاج.

يفيد بتضررهم من المدعو "رئيس. ط. ع. م- 44 سنة- موظف- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل"؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة السيارات والأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.