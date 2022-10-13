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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

مستشفى دسوق العام
مستشفى دسوق العام

شهد حي دحروج بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، نشوب مشاجرة حامية بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بنشوب مشاجرة في حي دحروج بدائرة قسم شرطة دسوق، ووجود مصابين.

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انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين الخمسة إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.


وتبين أن المصابين هم  «ع . ش» 16 عاماً، كدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح متعددة،  «ع . ش » 16 عاماً، كسر باليد اليمني، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، و«س . ف» 42 عاماً، مصابة بجرح قطعي بالرأس وكذلك الوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، «م . ر » 47 عاماً، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وأصيبت «س . ح» 40 عاماً، مصابة بكسر باليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

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