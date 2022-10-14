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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..سوسن بدر تحضر للجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا..ولأول مرة كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا بالقلم .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن، مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية.


اعتزال المطربين يضرب الوسط الفني .. يوري مرقدي يلحق بمسلم وفارس حميدة


شهد الوسط الفني خلال الأيام الأخيرة اعتزال عددا من المطربين بشكل مفاجىء، ولأسباب مختلفة فمنهم من اعتزل الغناء من أجل التفرغ للعبادة وآخرون اتخذوا هذا القرار بعد أزمات متتالية مع منتجين وأصحاب قنوات فضائية كما أعلن المطرب الشعبي مسلم.
 


سوسن بدر تحضر للجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا
 


أكدت الفنانة سوسن بدر أنها تستعد خلال هذه الفترة لتقديم جزء ثانٍ من سلسلة أفلام أم الدنيا التى تقدمها حاليًأ على احدى المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة.
 


لأول مرة كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا بالقلم .. فيديو


كشفت الفنانة كارول سماحة حقيقة ضربها للمطربة اللبنانية إليسا فى كواليس تصوير برنامج المسابقات الشهير the x factor والتى كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيمه، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

 

بصحبة محمد رحيم.. شاهد أحدث ظهور لمحمد منير



حرص الملحن محمد رحيم على الذهاب إلى منزل الكينج محمد منير للاحتفال بعيد ميلاده نظرا للصداقة القوية التى تربطه بالكينج منذ سنوات طويلة.

 

كنت هقدم أغنية ساعات ساعات قبل الشحرورة.. أبرز تصريحات مدحت صالح مع أنغام


حل الفنان مدحت صالح ضيفا على النجمة أنغام فى ثاني حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها على شاشة قناة dmc.
 


اليوم.. الذكرى الثانية لرحيل محمود ياسين


تحل اليوم ١٤ من شهر أكتوبر الذكرى الثانية للفنان الراحل محمود ياسين والذي فارق الحياة فى مثل هذا اليوم من عام ٢٠٢٠، بعد صراع طويل مع المرض.

اخبار الفن اعتزال المطربين مسلم مدحت صالح كارول سماحة إليسا

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