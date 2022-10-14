أخبار الفن..سوسن بدر تحضر للجزء الثاني من سلسلة أفلام أم الدنيا..ولأول مرة كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا بالقلم .. فيديو

نشر قسم الفن، مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية.



شهد الوسط الفني خلال الأيام الأخيرة اعتزال عددا من المطربين بشكل مفاجىء، ولأسباب مختلفة فمنهم من اعتزل الغناء من أجل التفرغ للعبادة وآخرون اتخذوا هذا القرار بعد أزمات متتالية مع منتجين وأصحاب قنوات فضائية كما أعلن المطرب الشعبي مسلم.





أكدت الفنانة سوسن بدر أنها تستعد خلال هذه الفترة لتقديم جزء ثانٍ من سلسلة أفلام أم الدنيا التى تقدمها حاليًأ على احدى المنصات الرقمية التابعة للشركة المتحدة.





كشفت الفنانة كارول سماحة حقيقة ضربها للمطربة اللبنانية إليسا فى كواليس تصوير برنامج المسابقات الشهير the x factor والتى كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيمه، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.









حرص الملحن محمد رحيم على الذهاب إلى منزل الكينج محمد منير للاحتفال بعيد ميلاده نظرا للصداقة القوية التى تربطه بالكينج منذ سنوات طويلة.







حل الفنان مدحت صالح ضيفا على النجمة أنغام فى ثاني حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها على شاشة قناة dmc.





تحل اليوم ١٤ من شهر أكتوبر الذكرى الثانية للفنان الراحل محمود ياسين والذي فارق الحياة فى مثل هذا اليوم من عام ٢٠٢٠، بعد صراع طويل مع المرض.