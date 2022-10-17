أحمد جمال يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد تألقه أمام السيتي

في الأوقات الصعبة موجود..

حرص الفنان أحمد جمال، علي توجيه رسالة دعم لمحمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد جمال: في الأوقات الصعبة موجود، عاش يا ابن مصر، مبروك الفوز.



وحسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

ليفربول كان الأفضل في أحداث الشوط الأول، وتلقى ديوجو جوتا الكرة داخل منطقة جزاء مانشستر سيتي في الدقيقة 21 ليطلق تسديدة تصدى لها إديرسون مواريش.

هدف ليفربول جاء في الدقيقة 76 عن طريق محمد صلاح عندما تلقى تمريرة طولية من أليسون ليراوغ جواو كانسيلو بجسده وينفرد بمرمى إديرسون ويسجل هدفًا عالميًا ليتقدم به لفريقه.

ويصل محمد صلاح بهذا الهدف لـ 121 هدف مع فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبحت تفصله 8 أهداف فقط لاعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في البريميرليج.