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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باستخدام 9 مسامير.. زوج أم يقتل ابنتها بطريقة بشعة في فيتنام

باستخدام 9 مسامير..زوج
باستخدام 9 مسامير..زوج أم يقتل ابنتها بطريقة بشعة بفتنام

انتزعت الرحمة من قلب زوج أم السابق عندما قتل بطريقة بشعة ابنة زوجته الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات فقط باستخدام 9 مسامير في فيتنام حيث يعمل نجارا، فماذا حدث؟ 

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وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن زوج الأم الفيتنامي السابق هاجم منزل طليقته التي تعيش برفقة ابنتها الصغيرة في العاصمة الفتنامية هانوي. 

 

وقام الرجل الذي يعمل نجارا ولديه طفلان آخران من السيدة نجوين ثي لوين، 27 عاما  بتعذيب الطفلة عن طريق دق 9 مسامير في رأسها وهو ما تسبب في إصابتها بغيبوبة نقلت على إثرها إلى مستشفى بمنطقة ثاتش ثم توفيت بعدها بشهرين. 

 

مارس ضدها 4 انتهاكات إجرامية 

وتبين من التحقيقات أن هذا الاعتداء الإجرامي الذي أودي بحياة الطفلة البريئة لم يكن الأول حيث عذبها زوج أمها مرارا وتكرارها، كما مارس ضدها 3 انتهاكات إجرامية خطيرة عندما أجبرها منذ شهر سبتمبر 2021 على شرب المبيدات الحشرية، وابتلاع الأظافر، وكذلك كسر ذراعيها.

 

وأظهرت الأشعة السينية الأخيرة للطفلة الفيتنامية البالغة من العمر 3 سنوات في واقعتها المأساوية التي حدثت في 17 يناير الماضي أن زوج أمها صفعها مرارا وتكرارا قبل أن يدق 9 مسامير في رأسها حيث وصلت إلى جمجمتها. 

باستخدام 9 مسامير..زوج أم يقتل ابنتها بطريقة بشعة بفتنام..نهايته مأساوية  

وخلال الساعات القليلة الماضية، حكمت محكمة في فيتنام على زوج الأم السابق ويدعي  نجوين ترونج هوين، 30 عاما بالإعدام بحقنة قاتلة بسبب قتله الطفلة بمأساوية.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد يواجه في النقض أيضا حكما بالسجن أربع سنوات لسلوكه المسيء.

 

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، ما زالت التحقيقات جارية لإدانة الأم الفيتنامية أيضا.

باستخدام 9 مسامير..زوج أم يقتل ابنتها بطريقة بشعة بفتنام..نهايته مأساوية  

 

 

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