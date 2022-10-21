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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. بيني موردونت تعلن ترشحها لرئاسة حزب المحافظين خلفا لـ ليز تراس

رئيسة مجلس العموم
رئيسة مجلس العموم البريطاني بيني موردونت

أعلنت رئيسة مجلس العموم البريطاني ووزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت ترشحها لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، غداة إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس تنحيها عن المنصبين أمس الخميس.

وقالت موردونت، في تغريدة عبر موقع "تويتر": "تشجعت بدعم زملائي الذين يتطلعون إلى بداية جديدة وحزب وقيادة موحدين من أجل المصلحة الوطنية. أرشح نفسي لأكون زعيمة لحزب المحافظين ورئيسة لحكومتكم من أجل توحيد بلادنا والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة القادمة".

ومن جانبه، قال السير جراهام برادي، رئيس لجنة التنظيم الداخلي لحزب المحافظين “لجنة 1922”، إنه يتوقع تولي رئيس الوزراء الجديد مهامه بحلول يوم الجمعة من الأسبوع المقبل.

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، قال برادي في بيان: “لقد تحدثت إلى رئيس الحزب جيك بيري وأكد أنه سيكون من الممكن إجراء اقتراع واختتام انتخابات الزعامة بحلول يوم الجمعة، 28 أكتوبر”.

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وأضاف: “لذلك يجب أن يكون لدينا رئيس جديد للوزراء قبل البيان المالي الذي سيعقد في 31 أكتوبر”. وأكد السير جراهام إن هذا “ليس وضعًا” كان يأمل أن يراه.

وأضاف أنه لا توجد تفاصيل أخرى في الوقت الحالي، لكن سيتم توفير مزيد من التوضيح قريبًا.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس الخميس، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين، وذلك بعد 6 أسابيع من تسلمها للمنصب.

وقالت تراس في كلمة ألقتها من داونينج ستريت إنها تسلمت منصبها في ظل عدم استقرار وفي ظل قلق العائلات من كيفية دفع الفواتير وفي ظل الحرب في أوكرانيا وعدم استقرار اقتصادي على المستوى العالمي.

وأضافت: "انتخبت من قبل حزب المحافظين لمحاولة قلب الأوضاع، وقمنا بالإيفاء بما وعدنا به فيما يتعلق بضمان أسعار الطاقة، والتأمين الوطني، ووضعنا رؤية لخفض الضرائب".

وتابعت قائلة: "أدرك بالنظر إلى الوضع، أنه لا يمكنني تنفيذ التفويض الذي انتخبت من قبل حزب المحافظين من أجله.. تواصلت مع الملك تشارلز الثالث وأبلغته بأنني قررت الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، مع الاستمرار في أداء مهامي كرئيسة للحكومة حتى انتخاب خلف لها".

وأفادت بأنها التقت اليوم برئيس لجنة عام 1922 السير جراهام برادي، واتفقا على أنه ستكون هناك انتخابات لاختيار قائد للحزب في غضون الأسبوع المقبل.

“تراس” التي تولت رئاسة الحكومة لأقصر مدة زمنية في التاريخ البريطاني، تعرضت لضغوط من نواب حزب المحافظين للاستقالة بعد استقالة سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية ومع انزلاق حزب المحافظين إلى الفوضى، ووسط مطالبات عدة لها للاستقالة.

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