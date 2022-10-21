قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

مفاجآت عديدة يحملها قانون العمل الجديد لعمال مصر، حيث نص على تحديد راتب للعمال وخفض ساعات العمل لبعض الفئات المتضررة والتي تمر بظروف استثنائية إضافة إلى وضع حوافز وزيادات سنوية للعمال في رواتبهم إ، وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتلك الزيادة.

وكان مجلس الشيوخ وافق رسميا على مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته الحكومة، وأحاله لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي يضع قانون العمل الجديد على رأس أولوياته، خلال دور الانعقاد الجاري، ومن المنتظر إصداره.

أجر العمال بزيادة سنوية

وينص قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بوضع الأجر المتفق عليه، والذي يجب أن يكون متسقًا مع الحد الأدنى للأجور، والمقدر بـ 2700 جنيه، وهو أقل راتب يحصل عليه العمال وفقًا للقانون الجديد، كما ينص على أن يكون عقد العمل متضمنًا طريقة وموعد أداء الراتب وجميع المزايا النقدية والعينية التي يتم الاتفاق بشأنها.

قانون العمل الجديد.. يراقب صرف أجور العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، من قبل المجلس الأعلى للأجور، والذي نص قانون العمل الجديد على تشكيله واستمراره، والذي يراقب كذكلك تطبيق العلاوة الدورية التي يحصل عليها العاملون كل عام، والتي تكون إلزامًا على أصحاب الشركات والمصانع، ويعاقب غير الملتزمين بهذه الإجراءات القانونية وفًٌا لأحكام هذا القانون "قانون العمل الجديد".

إجازات تمنح لأول مرة

من المفاجآت الأخرى التي يحملها قانون العمل الجديد، والتي يتم النص لأول مرة في التشريعات المصرية، هي الإجازات، حيث وضع قانون العمل الجديد لأول مرة إجازات تمنح للموظفين والموظفات العاملين والخاضعين لـ قانون العمل الجديد.

وتتضمن الإجازات الجديدة التي تمنح للعمال بـ قانون العمل الجديد حصول الموظف والعامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أي عطلات سواء كانت عطلاب أعياد أو مناسبات رسمية أخرى، وتبلغ 15 يوما ف السنة الأولى، ثم 21 يوما في في السنة الثانية و 30 يوما بمضي 10 سنوات كاملة على الخدمة، و 45 يومًا لمن تجاوز 50 عامًا و لذوي الإعاقة.

ومنح قانون العمل الجديد امتيازًا للعمال الذين يعملون في أعمال خطرة ومضرة بالصحة أو الذين يعملون في مناطق نائية، حيث يمنحون 7 أيام زيادة عن الإجازات السنوية الرسمية.

ونص قانون العمل الجديد على أن تكون الإجازات السنوية، مدفوعة الأجر، ويحظر على صاحب العمل أن يقوم بحرمانه منها، وإلا يكون قد خالف القانون، لكن في نفس الوقت سمح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الحصول على الإجازات السنوية، وذلك حسب احتياجات وظروف العمل اليومية.

إجازة الامتحانات

ولأول مرة يعطي قانون العمل الجديد إجازو للطلاب من أجل الامتحانات، حيث يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء امتحانات، لكن شريطة إخطار صاحب العمل عن دخول الامتحان وحصوله على إجازة قبل ذلك بـ 15 يومًا، وإلا يكون قد أخل بشرط من شروط القانون.

إجازة الأبوة

كما نص القانون على منح العاملين بالقطاع الخاصة إجازة أبوة وتعطى للعامل بالقطاع الخاص، حيث يمنح إجازة أبوة لمدة يوم واحد فقط، ويلزم العامل بتقديم شهادة من المستشفى تثبت وجود حالة ولادة.