أسماء المصابين والمتوفى بحادث انقلاب سيارة بطريق توشكى أبوسمبل

حصلت " صدى البلد " على أسماء مصابى ومتوفى حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع على طريق توشكى / أبوسمبل جنوب أسوان مساء الإثنين والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 10 آخرين فى الحادث.

وقد شملت قائمة المصابين إبراهيم. م. ع 36 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلي. ح. ع 23 سنة، والذى أصيب بكدمات في الرأس، ومحمد. ع. ح 25 سنة ، والذى أصيب بكدمات بالجانب الأيمن، ومحمد. م. ح 29 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى. إ. أ 31 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم.

إصابات متفرقة

كما أصيب أيضاً أبوالحجاج. ع. ع 24 سنة، والذى أصيب بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعبدالمنعم. إ. أ 28 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود بالعمود الفقري، وحسين. ع 29 سنة، والذى أصيب بكدمات بالوجه وجروح بالوجه، وياسر. ح. م 36 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأخر مجهول الهوية يبلغ من العمر 30 سنة، وفى حالة غيبوبة، وجميعهم تم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، أما الجثة فهى لشخص يدعى محمد. م. م.ط يبلغ من العمر 16 سنة، وتم إيداعها في المشرحة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق توشكى شمال شرق مدينة أبو سمبل السياحية بأسوان مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ومصرع شخص آخر ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تعامل سريع

وكانت قد انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع آثار الحادث من الطريق لتسير الحركة المرورية .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث.



وكان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث إنقلاب توك توك بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب توك توك بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم، والإسعافات الأولية.