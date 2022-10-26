ابتعدوا عن أماكن السيول.. الأردن يحذر مواطنيه من الطقس السيئ

أهابت مديرية الأمن العام الأردنية، بالمواطنين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وانتهاج السلوك السليم خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة في اليومين المقبلين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، دعت المديرية، السائقين، إلى ضرورة التأني في أثناء القيادة؛ تفاديا لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار.

ودعت أيضا إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية، وأماكن تشكل السيول، وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة.

وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة ودورياتها منتشرة على الطرق كافة لمساعدة المواطنين.