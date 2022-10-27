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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنور قرقاش: التعاون الواسع بين الإمارات ومصر قائم على ركائز راسخة

أنور قرقاش
أنور قرقاش

قال المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش عبر صفحته الرسمية على تويتر : تشرفت بحضور لقاء  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف قرقاش في تغريدته قائلا : التعاون الواسع بين الإمارات ومصر قائم على ركائز راسخة منذ ٥ عقود،فالثقة متبادلة والمصير مشترك، ورؤانا متقاربة بما يخدم مصلحة البلدين، علاقتنا استراتيجية وماضية نحو آفاق جديدة من العمل والإنجاز.

وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات قال في وقت سابق: التقيت اليوم أخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات الدولتين بخمسين عاماً من العلاقات الاستثنائية… نقلت له ولشعب مصر الحبيب تحيات إخوتهم شعب الإمارات .. وتمنياتهم بدوام الازدهار والاستقرار لمصر وشعبها وقيادتها.

وقال محمد بن راشد عبر تويتر : شعب مصر شعب وفي .. وقيادتها قيادة أصيلة.. طوال خمسين عاماً كانوا معنا منذ بداية تأسيس دولتنا .

وأضاف نائب رئيس دولة الإمارات : كانت وستبقى مصر هي السند والذخر والظهر والأخ الذي لا نستغني عنه. 

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