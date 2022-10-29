المخزون في مستوى حرج .. تعرف على أسعار النفط العالمية

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا كبيرًا وسط انخفاض مخزون الوقود في الولايات المتحدة وزيادة الصادرات إلى رقم قياسي، في إشارة إلى قوة الطلب رغم تدهور المؤشرات الاقتصادية مؤخرا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط استقرت قرب 88 دولارًا للبرميل بعد تسجيلها ارتفاعا بنسبة 3.4% في أسبوع.

وأشارت بيانات حكومية إلى أن الولايات المتحدة قامت بتصدير كمية قياسية من الوقود في الأسبوع الماضي بينما انخفض مخزون الديزل في منطقة الساحل الشرقي إلى مستويات متدنية حرجة. ودعم نقص مخزون الوقود قبيل فصل الشتاء أسواق النفط الخام حتى رغم استيعاب بورصة وول ستريت لتأثير نتائج أعمال الشركات التي جاءت مختلطة.

ضغوط معاكسة

في وقت مبكر من يوم الجمعة، انخفضت أسعار النفط بسبب قوة الدولار التي أضعفت جاذبية السلع الأولية المقومة بهذه العملة في الأسواق، علاوة على تراجع توقعات نمو الاقتصاد في الصين إذ يعتقد المستثمرون إن بكين ستتردد في التخلي عن سياسة "صفر كوفيد"، بينما تباطأ الاقتصاد الأسباني والفرنسي في أوروبا.

وبحسب "بلومبرج" فإن النفط يتجه إلى إنهاء تعاملات الشهر الجاري مرتفعا، بعد انخفاض على مدى أربعة أشهر. فقد تراجعت توقعات عرض البترول بعد قرار اتخذته منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها أوبك + بتخفيض الإنتاج في شهر نوفمبر، وكذلك العقوبات الأوروبية الوشيكة على روسيا. علاوة على ذلك، اقتنصت مصافي النفط في الصين، أعلى دول العالم استيرادا للبترول، ملايين البراميل في إطار خططها لزيادة صادراتها من الوقود.

أسعار الخميس

حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا قياسيًا لليوم الثاني على التوالي وذلك وسط توقعات زيادة الطلب نتيجة انتعاش الاقتصاد بالولايات المتحدة رغم أن احتمال زيادة أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على أداء الأسواق الأخرى.

واستقرت أسعار العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى في أسبوعين بعد أن كشفت تقديرات حكومة الولايات المتحدة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.6% في ربع السنة الماضي بعد انخفاضه خلال النصف الأول من العام. هذا النمو يخفف من مخاوف ركود الاقتصاد ويعزز توقعات الطلب على النفط الخام.

حد أكثر مرونة

وبحسب "بلومبرج"، يقيس المستثمرون تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي القادمة على روسيا في الوقت الذي اقترحت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار النفط الروسي، غير أن المسؤولين الأمريكيين اضطروا إلى تخفيف خطة فرض سقف الأسعار قبيل موعد تطبيقها المحتمل في الفصل الحالي، وفق تصريحات أشخاص على دراية بالموضوع.

ورجحت الوكالة الأمريكية أنه بدلاً من خنق مصادر الإيرادات النفطية للكرملين عبر فرض سقف صارم على الأسعار، فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سوف يستقران على فرض حد أكثر مرونة ومراقبته عند سعر أعلى مما كان متصورا قبل ذلك.