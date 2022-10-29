نيوكاسل يكتسح أستون فيلا وبرينتفورد يتعادل مع ولفرهامبتون وبالاس يفوز على ساوثهامبتون

فاز نيوكاسل يونايتد على نظيره أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف نيوكاسل كاليوم ويلسون (هدفين) في الدقيقتين الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 56، وجولينتون وميجيل ألميرون في الدقيقتين 59 و68.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي نفس الجولة فاز كريستال بالاس على ساوثهامبتون بهدف نظيف سجله اودسون ادوارد في الدقيقة 38.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر

وتعادل برينتفورد مع ولفرهامبتون بهدف لمثله.

وتقدم برينتفورد بهدف سجله بن ميي في الدقيقة 50 وتعادل وولفرهامبتون عن طريق روبين نيفيز في الدقيقة 52.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر.