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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام وإينتراخت فرانكفورت يتأهلان لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توتنهام
توتنهام

تأهل فريق توتنهام هوتسبير لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه المثير على مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بهدفين لهدف، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح مبيمبا التسجيل لـ مارسيليا بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بضربة رأسية قوية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من فيرتوت من الجهة اليمنى.

وسجل كليمونت لونجليه هدف التعادل لـ توتنهام في الدقيقة 54 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها إيفان بيريسيتش.

وفي ظل سعي مارسيليا لتسجيل هدف الانتصار من أجل التأهل، باغتهم توتنهام بهدف ثان في الدقيقة 95 عن طريق الدنماركي إيميل هويبيرج بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، من هجمة مرتدة بدأها هاري كين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام لـ  11 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد مارسيليا عند 6 نقاط، ليغادر البطولة ويفشل في التأهل للدوري الأوروبي.

ورافق إينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام هوتسبير لدور ثمن النهائي، بفوزه على سبورتينج لشبونة بهدفين لهدف، ضمن منافسات ذات المجموعة.

توتنهام مارسيليا دوري ابطال أوروبا آينتراخت فرانكفورت سبورتينج لشبونة

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