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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاته.. تعرف على أشهر وصفات الشيف أسامة

الشيف أسامة
الشيف أسامة

رحل الشيف أسامة أمس عن عمر يناهز 65 عاما، ويعتبر الشيف أسامة من أشهر الشيفات في مصر والوطن العربي، فيحرص العديد من الأشخاص على تحضير وصفات الشيف أسامة الشهيرة، فهو شهير بالكثير من الوصفات المميزة والشهيه.

وإليكم بعض أشهر وصفات الشيف أسامة

 

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وصفات الشيف أسامة 

بيكاتا

تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل ثم غطيها بالدقيق، وفي مقلاه تسخن الزبدة وترص فوقها شرائح اللحم، وبعد دقيقتين تقلب على الوجه الآخر،  ثم أرفعي شرائح اللحم في طبق جانبي، ثم ضيفي الزبدة وعصير الليمون، والمرق، ويترك حتى يغلى على النار، وضعي به شرائح اللحم حتى تمام النضج، وضيفي اليها البقدونس والشبت، وتقدم بعد أن تصبح المرق من حوله سميكة قليلا

الفول

يفضل استخدام القدرة، كما يجب نقعه لمدة 8 ساعات على الأقل، مع الحرص على تغير الماء من وقت لآخر مع القليل من العدس الأصفر، وعصير ليمون، ثم وضع قشرة، ويفضل وضعه على نار هادئة، وتقسيمه في أكياس حسب الكمية المرادة ويفضل هرسه بعد تصفيته من الماء وتغليفه.

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