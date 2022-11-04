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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض .. مايان السيد تتألق عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة، مايان السيد، جمهورها صورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفت مايان السيد انظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الابيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

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و كان اخر اعمال مايان السيد فيلم هاشتاج جوزني و الذي يضم  يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد محمود ودينا ومايان السيد وأمير المصري ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

أغاني فيلم هاشتاج جوزني

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والمقسوم، ومنها أغنية للمطرب أحمد سعد من كلمات الشاعر محمد البوغة وأغنية أخري للمطرب أبو.

وروجت الفنانة مايان السيد لفيلمها الجديد “هاشتاج جوزني”، وشاركت البوستر الرسمي والدعائي للفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل في فيلم هاشتاج جوزني، ميعادنا قرب".

يذكر أن  مايان السيد بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسلي "أبو البنات" و"المغني" عام 2016،  ثم شاركت في عدد من الأعمال الدرامية مثل "الأب الروحي" و"الاختيار 3"، وشهد العام الماضي تألقها من خلال أدوارها في مسلسلات "لعبة نيوتن" مع الفنانة منى زكي، و"هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، و"حرب أهلية" مع الفنانة يسرا، كما قدمت دور البطولة في مجموعة حلقات "حلم حياتي" الذي عُرض ضمن سلسلة حلقات مسلسل "إلا أنا"، إضافة لأدوارها في أفلام "حرب كرموز" و"المحكمة" وفيلم "بضع ساعات في يوم ما"، وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتحضّر لمشروع التخرج الخاص بها وتقوم فيه بدور البطولة في مسرحية “أنتيجون”.

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