المنيا.. مصرع فتاة صدمها قطار بمزلقان مغاغة

لقيت فتاة مصرعها دهسها القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد، بمدينة مغاغة بشمال المنيا، وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع "راضية. ا " 21 عاما مقية بقرية العباسية بمركز مغاغة، حيث دهسها قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد البحري بمدينة مغاغة في شمال المحافظة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم نقل جثة الطالبة إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.