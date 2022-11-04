عاجل
ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. الدكتور إبراهيم الهدهد يشرح سورة الحجرات.. ويؤكد: القرآن الكريم وضع عقوبة مشددة لكل من يقترف ذنب الهمز واللمز مدرس من مركز الشهداء بالمنوفية: القرية أصبحت متكاملة بفضل حياة كريمة.. فيديو وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: الأديان كلها تُجمع على ضرورة التصدي لكل ما يسبب الكوارث المناخية.. ندعو إلى تضافر الجهود الإنسانية الدولية لمواجهة التجاوزات البيئية حوار مع عقلاء الشيعة.. تقارب جاد ينبذ الفرقة.. طي لصفحة الماضي بتعزيز شأن المسلمين شيخ الأزهر يدعو لحوار لم الشمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. مصرع فتاة صدمها قطار بمزلقان مغاغة

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

لقيت فتاة مصرعها دهسها القطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد، بمدينة مغاغة بشمال المنيا، وتم نقل جثتها إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع "راضية. ا " 21 عاما  مقية بقرية العباسية بمركز مغاغة، حيث دهسها قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد البحري بمدينة مغاغة في شمال المحافظة.

محافظ المنيا يشارك في فعاليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم نقل جثة الطالبة إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.

حادث السكة الحديد مزلقان السكة الحديد يتابع الموقف التنفيذى غرفة عمليات النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا يعقد ورشة عمل حول إعداد بنوك الأسئلة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجمعة مع ملك البحرين بجامع قصر الصخير.. صور

مدرب بايرن ميونخ يزف بشرى سارة للجماهير بشأن سرطان نوير

الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التعاون الدولي في جلسة حوارية حول مؤتمر المناخ

سليمة سواكري.. أول جزائرية تفوز بوسام الشمس المشرقة

شيخ الأزهر: نظرية التعارف الحضاري تستند إلى نصوص القرآن الكريم

حكم الاحتفال بعيد الحب.. يكثر البحث عنه مرتين في العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

ملابس غريبة.. سامو زين يروج لأحدث أغانيه حب حب ويتعرض لانتقادات لاذعة

فستان وضفيرة.. سالي عبد السلام تثير الجدل في حفل عيد ميلادها| شاهد

5 مواقف تثير الجدل حوله.. هكذا انقلب عامل النظافة على أحمد العوضي

فيديو

التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ