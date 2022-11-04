أخبار السوشيال | رسالة قوية من خالد الغندور .. وقرار ياسمين عز

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بنحتفل بالدوري.. خالد الغندور يوجه رسالة قوية لـ لاعبي الزمالك بعد التعادل أمام إنبي
وجّه خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسالة لـ لاعبي وجمهور الزمالك عقب التعادل امام انبي والتي انتهت بالتعادل ١-١ في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
عمرو دياب يشارك جمهوره بـ صور له من حفله فى موسم الرياض .. شاهد
شارك الفنان عمرو دياب ، جمهوره بـ صور له من حفله فى موسم الرياض ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
كل حاقد أعاديه.. ياسمين عز توجه رسالة لجمهورها| شاهد
وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة لـ جمهورها من خلال نشرها تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.
صديق العمر.. أحمد سعد يهنئ حماقي بعيد ميلاده
هنأ الفنان أحمد سعد، المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده، ونشر عدة صور لهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.