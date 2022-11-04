أخبار السوشيال | رسالة قوية من خالد الغندور .. وقرار ياسمين عز

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجّه خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسالة لـ لاعبي وجمهور الزمالك عقب التعادل امام انبي والتي انتهت بالتعادل ١-١ في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

شارك الفنان عمرو دياب ، جمهوره بـ صور له من حفله فى موسم الرياض ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة لـ جمهورها من خلال نشرها تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

هنأ الفنان أحمد سعد، المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده، ونشر عدة صور لهما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.