بعد انتشارها بدول عربية.. مستشار الرئيس يكشف موقف مصر من الكوليرا: نتعامل بشفافية

تعاني عدد من الدول العربية من تفشي وباء الكوليرا، وأبرزها لبنان حيث أعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض عن تفشي المرض في بلاده وتزايد الأعداد، مما سبب الذعر في عدد من الدول العربية، ونتيجة لذلك، حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على توضيح حقيقة انتشار وباء الكوليرا في عدد من المحافظات بمصر، بعد ما تم تداول أنباء عن انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

اعراض الكوليرا

الإسهال بمعدل لتر في الساعة، ويكون الإسهال أبيض اللون يشبه ماء الأرز.

القيء والغثيان.

الجفاف.

شحوب الوجه.

دخول العين عن الطبيعي وظهور الهالات السوداء.

التعب الشديد وعدم القدرة على فعل شيء.

تقلصات بالعضلات شديدة الألم.

فقدان الجسم للأملاح والصوديوم والبوتاسيوم بسبب الإسهال.

موقف مصر من مرض الكوليرا

وتعقيبًا على هذا، قال د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن مصر لا يوجد بها مرض الكوليرا، والدول التي يتفشى بها مرض الكوليرا هي لبنان وسوريا، وهذا ناتج عن أسباب كثير، ولكن مصر حاليًا لا يوجد بها أي حالات إصابة من مرض الكوليرا.

وأكد تاج الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحجر الصحي يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لكي يتجنب دخول مصر أي نوع من نوعية تلك الأمراض، أو أمراض مشابهة مثل الفيروسات الجديدة، مثال على ذلك «جدري القرود» ، مشيرًا أن وزارة الصحة والجهات الطبية المسؤولة، تتحدث عن الأمراض والأزمات بمنتهى الشفافية دون أن تخدع أحد.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنه في فترة كورونا، كانت الأعداد تصدر بمنتهى الشفافية، ولم يظهر أي تلاعب من قبل الدولة المصرية لكي تحسن الصورة، فكان الواقع هو الذي يتم نقلة للحكومة والإعلام حتى يصل إلى المواطن، لذلك تخطت الدولة المصرية والجهاز الطبي أزمة كورونا بكفاءة عالية بنظام يدرس في كل دول العالم.

احتياطات مستمرة ضد الفيروسات

وأضاف تاج الدين، أنه حاليًا حالات كورونا "كوفيد-19" في مصر قليلة جدًا جدًا، وتكاد أن تحصى أو تعد على أصابع اليد الواحدة، ومعظمها حالات بسيطة وليست حرجة ولا تحتاج إلى تدخلات طارئة على الإطلاق ومن الممكن أن يتم علاج معظمها داخل المنزل، وبالرغم من ذلك، لا تزال الدولة المصرية مستمرة حتى هذه اللحظة في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية، وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة حتى الآن، وهناك احتياطات شديدة ضد هذا الفيروس.

موقف مصر من جدري القرود

وتابع تاج الدين: ما يخص مرض جدري القرود، كان هناك أكثر من حالة اشتباه بهذا المرض، ولكن بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على تلك الحالات، تم رصد حالتين إصابة بمرض جدري القرود فقط لا غير، وتم علاجهم تمامًا داخل مستشفيات العزل، وهم الأن يمارسون حياتهم الطبيعية خارج المستشفى بعد الشفاء التام.

وفيما يخص الحدث الأكبر التي تستقبلة مدينة شرم الشيخ غدا، وهو مؤتمر المناخ COP27، أكد تاج الدين أن وزارة الصحة والسكان المصرية تتخذ جميع الإجرائات الإحترازية داخل مدينة شرم الشيخ ومع ضيوف المؤتمر بالكامل حتى لا يتفشى أي مرض، وهذا يدل على حرص الدولة المصرية على سلامة ضيوفها وأبنائها من الإصابة بالأمراض أو الفيروسات