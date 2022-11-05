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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لماذا هدد مرتضى منصور بإيقاف النشاط الرياضي في الزمالك؟

مرتضى منصور
مرتضى منصور

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بإلغاء النشاط الرياضي بالقلعة البيضاء، بسبب الحجز على أرصدة النادي بالبنوك.

لماذا هدد مرتضى منصور بإيقاف النشاط الرياضي في الزمالك؟ 

وقال منصور، عبر قناة نادي الزمالك: "الزمالك يمر بأزمة كبرى، وغير قادر على تسجيل  المحترف تو هولواي لاعب فريق السلة، وأندريس يينا لاعب الطائرة، وذلك بسبب الحجز على أرصدة النادي".

وتابع رئيس نادي الزمالك في تصريحاته، موضحا أن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، طلب 83 ألف دولار مقابل تسجيل تو هولواي، واتحاد الطائرة أيضا طلب 400 ألف دولار، وهذا الأمر غير متوفر حاليا، بسبب الحجز على الأرصدة بالبنوك.

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وأضاف مرتضى منصور أن هناك أزمة بالدولار، فبالتالي نادي الزمالك غير قادر على تسجيل المحترفين.

واختتم مرتضى منصور حديثه مشددا على أن في حال لم يتم تسجيل المحترفين بفريق السلة والطائرة، سوف يقوم بإيقاف النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك ممدوح عباس الزمالك

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