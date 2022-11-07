عقوبة فورية حال المخالفة .. محظورات مهمة قبل امتحانات الميد تيرم بجامعة القاهرة

تبدأ كليات جامعة القاهرة ، عقد امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023 بداية من الأسبوع المقبل من شهر نوفمبر الجاري.

أعلنت عدد من كليات جامعة القاهرة ، عددا من المحظورات داخل لجان امتحانات الميدتيرم ومن يخالفها يعرض نفسه للمساءلة.

ومن ضمن المحظورات التى يجب على الطالب الامتناع عنها هى :

1- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

3- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان

4- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان

5- يحظر الحديث الجانبي داخل اللجان

تعليمات كلية الآثار قبل امتحانات الميد تيرم

وفى نفس السياق أعلنت كلية الأثار جامعة القاهرة عدد من التعليمات العامة قبل بدء امتحانات الميدتيرم وهى :

في مواعيد المحاضرات ويتم التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر لتحديد ميعاد الامتحان

الفرقة الأولى تقام لها لجان كنترول وتوزيع للطلاب نظرا لكثرة أعدادهم

لابد أن تكون ورقة الإجابة مختومة بختم الميدتيرم

لابد أن يقوم الطالب بالتوقيع على كشف الحضور لإثبات حقه في الحضور

نوع الأسئلة الخاصة بالامتحان تكون من خلال التنسيق بين الطلاب و استاذ المقرر

جامعة القاهرة

ساهمت جامعة القاهرة في ملف التغيرات المناخية من خلال العديد من الإجراءات، أبرزها إنشاء الجامعة مكتب الاستدامة التنموية والبيئية عام 2021، والذي يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، لتضمين الاستدامة في المناهج والبحوث وخدمة المجتمع، وأصدرت دليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي، ونظمت العديد من الندوات وورش العمل.

كما شاركت جامعة القاهرة مؤخرًا في فعاليات منتدى أنشطة الجامعات لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، بـ 3 أبحاث علمية و 5 نماذج محاكاة لمخرجات الأبحاث العلمية، ونظمت معرضًا من أفكار مشروعات أبحاث علمية للتوعية بالتحديات المناخية، ودربت 200 طالبا وطالبة لإعداد نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ووقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإنشاء أول برامج جامعية لعلوم البيئة بأفريقيا والشرق الأوسط، كما استحدثت برنامجي علوم وتكنولوجيا البيئة والعلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، للتصدي للمشكلات البيئية والتغير المناخي.

فيما نظمت ندوة كُبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ COP 27، وأطلقت مبادرة لطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة والزراعة والطب والعلوم لتقديم مقترحات بحثية ومشروعات تخرجهم حول التغيرات المناخية، كما أطلقت أيضًا دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ بتمويل ذاتي قدره مليون جنيه للمشاريع الفائزة، وأطلقت دعوة على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها وتخصيص جائزة قدرها 100 ألف جنيه.