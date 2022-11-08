تفاصيل دعم عمرو سعد لـ شيرين عبد الوهاب عقب خروجها من المستشفى| خاص

حرص الفنان عمرو سعد خلال الفترة الماضية، على دعم زميلته الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب خروجها من المستشفى، وانتقالها للإقامة في مسكن بعيد عن أسرتها وابنتيها.

وكان عمرو سعد من أوائل من استقبلوا شيرين عبد الوهاب عقب خروجها من المستشفى، وحاول- عبر شقيقه المطرب أحمد سعد- إصلاح الأمور مع أسرتها وشقيقها الذي انتابته حالة حزن شديدة بسبب خروجها قبل استكمال العلاج.

ومن جهته، طالب المحامي ياسر قنطوش بضرورة خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى بناء على رغبتها، ونشر تسجيل صوتي لها ترجوه بالتصرف بأي طريقة لإخراجها.

وخلال ساعات كانت شيرين عبد الوهاب خارج المستشفى بعد حوالي أسبوعين من إجبارها على تلقي العلاج من الإدمان، ومحاولة أسرتها إصلاح أزماتها وإبعادها عن حسام حبيب بعدما عادت إليه مرة أخرى.

ومن بين أسماء مهمة ونجوم في الوسط الفني، الذين حاولوا مساعدة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتكاستها الأخيرة كان عمرو سعد وشقيقه أبرزهم.

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف تفاصيل مثيرة عن عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب

وخلال الساعات الماضية تم الكشف عن تفاصيل مثيرة خاصة بعودة شيرين عبد الوهاب رسميا إلى حسام حبيب، ولقائهما بصفة مستمرة في محل إقامتها في التجمع الخامس.

وكشف ميمي فؤاد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب عن انفصاله فنيا عنها في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، لأنها تحتاج إلى فترة من التوقف ومراجعة كافة أمورها.