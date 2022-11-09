إعلان غريب| الرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد للقتال .. ما القصة؟

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بين، أن الأمن القومي الصيني يواجه عدم استقرار متزايد، ووجه جيش التحرير الشعبي بتكريس كل طاقاته لتعزيز القدرة والحفاظ على الاستعداد للقتال والفوز بالحروب.

تفقد شي يوم الثلاثاء مركز قيادة العمليات المشتركة للجنة العسكرية المركزية هنا والذي يقدم دعما حيويا للقيادة الاستراتيجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه عند وصوله إلى مركز القيادة ، تلقى الزعيم الصيني إحاطة.

وفي خطابه الأول أمام الجيش الذي يبلغ قوامه مليوني جندي - وهو الأكبر في العالم - مع بداية ولايته الثالثة كرئيس للجنة العسكرية المركزية ، قال شي إن العالم يمر بتغييرات أكثر عمقا لم نشهدها منذ قرن وشدد على أن الأمن القومي الصيني يواجه حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين بشكل متزايد ، وتظل مهامه العسكرية شاقة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه قال إن الجيش بأكمله يجب أن يكرس كل طاقته للقيام بكل أعماله من أجل الاستعداد القتالي، وتعزيز قدرته على القتال والفوز، والوفاء بفعالية بمهامه ومهامه.

وذكر التقرير أن شي وجههم إلى حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية بحزم ، واستكمال المهام المختلفة التي كلفها بها الحزب والشعب بنجاح.

وعلى الرغم من أن الرئيس شي لم يذكر دولة معينة في خطابه ، إلا أنه جاء وسط قلق دولي متزايد بشأن مناورات الصين العسكرية العدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الغنية بالموارد.

وقال شي إن القيادة العسكرية يجب أن تركز على تحقيق هدف الجيش التحرير الشعبي - جعل جيش التحرير الشعبي قوة مسلحة على مستوى عالمي بحلول عام 2027، والذي يتم تفسيره على نطاق واسع على أنه يجعله على قدم المساواة مع القوات المسلحة الأمريكية.

وشدد: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

وخلال خطابه في مؤتمر الحزب الشهر الماضي، حدد شي أيضا "النصر في الحروب المحلية" كهدف، وطلب من جيش التحرير الشعبي "تحسين التدريب والاستعداد للحرب من جميع الجوانب وتحسين قدرة الجيش على القتال والفوز".

وتابع: "سنعزز الاستخدام الطبيعي والمتنوع للقوات العسكرية، ونشن صراعات عسكرية بتصميم ومرونة، وسنشكل الموقف الأمني ​، واحتواء الأزمات والصراعات، وننتصر في الحروب المحلية".

وأوضح محللون إن تصريحات شي تشير إلى أن الصين ستحسن قدرتها على الردع النووي وسط تنافسها المتزايد مع الولايات المتحدة.

وقال سونج تشونج بينج، مدرب جيش التحرير الشعبي السابق، إن البيان يعني أن الصين ستعزز تطويرها لقوات نووية استراتيجية لحماية أمنها القومي.

وأضاف أن جيش التحرير الشعبي يجب أن يعزز قواته "الثلاثية النووية"، مزيج من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الأرضية (ICBMs) والصواريخ التي تُطلق من الغواصات والأسلحة التي تُطلق من الجو؛ بالإضافة إلى قدرته على الضربة النووية الثانية للرد على هجوم نووي.

وقال للصحيفة: 'كل هذا يتطلب من جيش التحرير الشعبي امتلاك قوة مسلحة نوويًا حديثة ... وزيادة معتدلة في الترسانة النووية'.

وكان قد أعيد تعيين شي، 69 عاما، في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني الحاكم (CPC) ورئيس اللجنة العسكرية المركزية (CMC) - القيادة العليا العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLA) لخمسة سنوات في ولاية ثالثة غير مسبوقة. وشغل شي المناصب الثلاثة القوية لرئيس الحزب والجيش والرئاسة، وهو الزعيم الوحيد إلى جانب مؤسس الحزب ماو تسي تونج الذي يواصل السلطة بعد إكمال فترة 10 سنوات، في حين تقاعد جميع من سبقوه.