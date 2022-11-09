يتوالى السقوط.. أسبوع صعب لمانشستر يونايتد في كل الفئات

يتوالى السقوط والخسارة للمباريات في أسبوع صعب عاشه فريق الكرة الاول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في كل الفئات العمرية.

بدأ مسلسل السقوط بخسارة فريق مانشستر يونايتد بقيادة الهولندى تين هاج أمام نظيره فريق استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

السقوط الثاني جاء على مستوي فريق مانشستر يونايتد للشباب بستة أهداف مقابل هدف امام فريق مانشستر سيتي.

السقوط الثالث لفريق مانشستر يونايتد جاء على مستوي السيدات بعدما خسر أمام تشيلسي ولاعبة الفريق السابقة لورين جيمس قبّلت شعار الزُرق أمام جمهور الشياطين الحُمر

صدى البلد يستعرض مباريات سقط خلالها فريق مانشستر يونايتد خلال اسبوع

استون فيلا يسقط مانشستر يونايتد

اكتسح فريق أستون فيلا نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الانجليزي “بريميرليج”.

افتتح ليون بايلي التسجيل مبكرا لفريق أستون فيلا في الدقيقة الثامنة، ثم ضاعف لوكاس ديني تقدم الفلاينز بهدف ثانٍ في الدقيقة 11.

وسجل لوك شاو هدف تقليص الفارق لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل جاكوب رامسي الهدف الثالث لأستون فيلا في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

الشباب خسارة 6-1 في ديربي مانشستر سيتي وقائد الخصم قلد احتفال كريستيانو رونالدو

قلد كارلوس بورخيس، نجم مانشستر سيتي تحت 21 عامًا، احتفال الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، خلال مباراة قطبي مانشستر للشباب، والتي انتهت بفوز السيتيزنس، بنتيجة 6-1.

وشهدت المباراة تسجيل بورخيس 4 أهداف.

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فقد قرر بورخيس تقليد احتفال رونالدو، بعدما سجل هدفه الرابع، حيث قام بضم أصابعه وأغلق عينيه.

واستعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي للشباب مرة أخرى، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام إيفرتون، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر، حيث حقق فوزًا وحيدًا في 12 مباراة.

السيدات

خسر فريق مانشستر يونايتد للسيدات أمام تشيلسي ولاعبة الفريق السابقة لورين جيمس قبّلت شعار الزُرق أمام جمهور الشياطين الحُمر

وسقط فريق مانشستر يونايتد للسيدات امام تشيلسي تضيق بنتيجة 3-1 ليتفوق البلوز في المنافسة على اللقب المحلي.