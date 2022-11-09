ربنا يصبرنا.. محمد الشناوي عن رحيل حازم الحديدي: لحد دلوقتي مش مصدق

نعى محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، حازم الحديدي وكيل اللاعبين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتب الشناوي في منشور له: “ربنا يرحمك يا حازم.. أنا لحد دلوقتي مش مصدق.. فعلاً من أرجل وأجدع الناس اللي قابلتهم في حياتي..ربنا يصبرنا على فراقك يا اخويا”.

وأعلن مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب السابق، اليوم الأربعاء، عن وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين.

وكتب مجدي عبدالغني عبر حسابه على تويتر: “خالص العزاء في وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الحديدي من أكبر وكلاء اللاعبين، أبرزهم محمد الشناوي لاعب الأهلي، ووليد سليمان المعتزل مؤخرا.

وسبق له تولي أعمال عصام الحضري وعمرو السولية وغيرهما.