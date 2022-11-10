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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ولكن | حسن شاكوش في حفل كأس العالم 2022 وهذا وصف الفيفا للفنان

الفيفا
الفيفا

أعلن الفنان حسن شاكوش تواجده في حفل غنائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من  20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

ووصف الاتحاد الدولي للفيفا عبر الموقع الرسمي حسن شاكوش بأنه  : مغني مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي وطموحات أبنائه، ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيتيه "مهرجان بنت الجيران" و"حبيبتي".  

نشأ الفنان في محافظة الجيزة حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية. أما أغنيته المصورة "حبيبتي" فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021، وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص عبر فيسبوك وحده."

ومن المقرر ان يقام الحفل يوم 12-12-2022 وهو علي هامش البطولة حيث سيقام الحفل في وجود 70 ألف متفرج بأحدي القاعات ولن يغني شئ خاص بالمونديال

وجاء قرار الفيفا بعدما نجح حسن شاكوش في تصدر قائمة العلي استماعا علي احدي المنصات العالمية للاغاني  
 

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