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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دور أدوية الكوليسترول والسكري في علاج العين التنكسية

دور أدوية الكوليسترول
دور أدوية الكوليسترول والسكري في علاج العين التنكسية

كشفت بيانات لأبحاث أن الاستخدام المنتظم للأدوية لخفض الكوليسترول والسيطرة على مرض السكري من النوع 2 قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين التنكسية المرتبطة بالشيخوخة ، والمعروفة باسم AMD ، حيث وجد تحليل البيانات المجمعة للأدلة المتاحة، المنشور على الإنترنت في المجلة البريطانية لطب العيون.

أظهرت النتائج أن هذه الأدوية الشائعة مرتبطة بانخفاض انتشار العين التنكسية (الضمور البقعي المرتبط بالعمر) في السكان الأوروبيين.

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 العين التنكسية  هو السبب الرئيسي لضعف البصر الشديد بين كبار السن في البلدان ذات الدخل المرتفع،  في أوروبا وحدها ، يعاني 67 مليون شخص حاليًا من الحالة ، ومن المتوقع أن ترتفع الحالات الجديدة خلال العقود القليلة القادمة مع تقدم السكان في العمر.

تؤثر  العين التنكسية  على الرؤية المركزية والقدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة،  يُعتقد أن العوامل الجينية والبيئية المختلفة المرتبطة بالشيخوخة تؤدي إلى ظهور AMD ، ولكن لا يزال من غير الواضح أفضل طريقة لمنعها أو إبطاء تقدمها.

 

تشير الأبحاث المنشورة سابقًا إلى أن الأدوية لخفض الكوليسترول والسيطرة على مرض السكري وتقليل الالتهاب قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بـ AMD ، لكن هذه النتائج كانت متناقضة جزئيًا وتعتمد على أعداد صغيرة من المشاركين.

 

في محاولة للتغلب على هذه القضايا ، جمع الباحثون نتائج 14 دراسة مستندة إلى السكان والمستشفيات ، شملت 38694 شخصًا من فرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وروسيا والمملكة المتحدة.


كانت الدراسات جزءًا من اتحاد علم وبائيات العيون الأوروبي (E3) ، وهو شبكة تعاونية أوروبية شاملة ، الهدف الرئيسي منها تطوير وتحليل مجموعات بيانات مجمعة كبيرة لتعزيز فهم أمراض العيون وفقدان البصر.

 

كان المشاركون فوق سن الخمسين وكانوا يتناولون واحدًا على الأقل من الأنواع التالية من الأدوية من أجل: خفض الكوليسترول ، بما في ذلك الستاتين ؛ السيطرة على مرض السكري ، بما في ذلك الأنسولين ؛ لتهدئة الالتهاب ، باستثناء المنشطات ؛ و Levodopa ، وتستخدم لعلاج اضطرابات الحركة الناجمة عن مرض التنكس العصبي.

تراوح انتشار AMD من 12٪ إلى 64.5٪ عبر الدراسات المشمولة - 9332 حالة في المجموع - بينما تراوح انتشار AMD المتقدم (المتأخر) من 0.5٪ إلى 35.5٪ - 951 حالة إجمالاً.

 

أظهر تحليل البيانات المجمعة أن الأدوية لخفض الكوليسترول أو السيطرة على مرض السكري ارتبطت ، على التوالي ، بانخفاض 15٪ و 22٪ من انتشار أي نوع من AMD ، بعد حساب العوامل المؤثرة المحتملة.

 

لاحظ الباحثون أنه لم يتم العثور على مثل هذه الارتباطات لأي من الأنواع الأخرى من الأدوية أو لـ AMD المتقدم ، على الرغم من وجود عدد قليل نسبيًا من هذه الحالات.

إن تحليلهم هو أول تحليل بيانات مجمعة كبير من نوعه يستخدم بيانات على المستوى الفردي من مختلف الدراسات المستندة إلى السكان والمستشفيات ، كما يسلط الضوء على الباحثين.

 

"ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات الطولية لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها ، والتي تكون محدودة بطبيعتها باستخدام بيانات المقطع العرضي فقط ولا يمكن استنتاج السببية" ، كما حذروا.


لكن النتائج تشير إلى الدور الرئيسي المحتمل لعمليات التمثيل الغذائي في تطوير AMD ، والتي قد توفر طرقًا جديدة محتملة للعلاج ولها آثار على رسائل الصحة العامة ، كما يقترحون.

 

تشير دراستنا إلى أن الاستهلاك المنتظم لـ [خفض الدهون] والأدوية المضادة لمرض السكر يرتبط بانخفاض انتشار AMD في عموم السكان، وخلصوا إلى أنه بالنظر إلى التداخل المحتمل لهذه الأدوية مع المسارات الفيزيولوجية المرضية ذات الصلة بـ AMD ، فقد يساهم ذلك في فهم أفضل لمسببات AMD ".

المصدر: medicalnewstoday
 

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