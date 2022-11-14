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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في تصفيات إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب المغرب مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة فى إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

 

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة ونظيره منتخب المغرب عبر شاشة قناة أون سبورت.

 

وتغلب منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة على نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية فى الجولة الثانية بتصفيات شمال إفريقيا الموهل لامم افريقيا.

 

وتقدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاماً بقيادة محمد وهبة على نظيره التونسى بهدف مقابل دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد 5 جويليه ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

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أهداف اللقاء 

وجاء هدف منتخب مصر للناشئين عن طريق المهاجم أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة لتسكن شباك حارس مرمى منتخب تونس.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالاً بين لاعبى المنتخبين حيث ظهرت خطورة لاعبى المنتخب المصرى عن طريق كل من عمر سيد معوض و عمر خضر و أيمن أمير عبد العزيز و على إيهاب .
وأحرز عمر سيد معوض الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء واضاف الهدف الثالث اللاعب حسام عادل الهدف الثالث بالدقيقة 92 وأحرز منتخب تونس  هدفه في الدقيقة 81.

وتلقى منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة، خسارة أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وافتتح منتخب مصر للناشئين، مشواره في التصفيات من بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة ليبيا الثلاثاء الماضي، ثم تونس على أن يختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

وأدار الحكم الجزائري لحلو بن براهم مباراة منتخب مصر للناشئين وليبيا فى تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة. 

ويشارك 3 حكام مصريين في إدارة تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري.

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صدى البلد ينشر أسماء ‏الحكام المصريين المشاركين فى تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة والمقامة في الجزائر خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر والتى ضمت كل من:  
 محمود ناجي – حكم ساحة
أحمد توفيق طلب – حكم مساعد
يوسف البساطي – حكم مساعد

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام،  عصام عبده مدربا، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيبا، عباس حسنين مدلكا، أحمد زيدان معدا بدنيا، شريف نعيم مدير المهمات.

 

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين 25 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى : عبد المنعم تامر وعمر كامل وزياد هيثم.

خط الدفاع: علي نوفل ومحمد عبدالمنعم وعمرو محمد وأمير علاء وأحمد عابدين ومحمد نبيه وعبدالرحمن علي وتيبو غبريال.

خط الوسط: يوسف اسلام ومحمد السيد ومصطفي عكاشة ومروان عبدالفتاح وابراهيم عادل وعلي ايهاب ومحمد عبدالناصر وعمر خضر وحسام حسن وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أيمن أمير وحسام عادل ومحمد هيثم ومحسن أشرف.

 

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