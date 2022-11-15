تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شاركت الفنانة مريام فارس، صورًا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وانهالت بعض التعليقات عليها من متابعيها :"فاكرة نفسك شاكيرا".

وظهرت ميريام ، فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها بإطلالة رياضية جريئة ومثيرة مرتدية ، تيشيرت رياضى بدون بنطلون و شراب رياضى.

واعتمدت فى زوايا التصوير و الوقوف امام الكاميرا مثل ما تفعل شاكيرا.

وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في اربيل بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أدّت باقة من أغانيها كعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية أشعلت بها الأجواء فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.