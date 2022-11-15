زيلينسكي يحذر قمة العشرين من كارثة إشعاعية في أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قمة العشرين، من أن روسيا تهدد المنطقة بكارثة إشعاعية خطيرة من خلال تواجد قواتها في محطة زابوريجيا النووية.

وقال الرئيس الأوكراني خلال كلمة مسجلة له أثناء انعقاد القمة، اليوم الثلاثاء: "يجب على روسيا سحب قواتها فورا من منشأة زابوريجيا النووية، وليس لأحد الحق في إقحام العالم بكارثة إشعاعية".

وأضاف: "نرغب بإنهاء الحرب فورا وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لكن تحرير الأراضي الأوكرانية يتطلب القتال لوقت أطول".

وتابع الرئيس الأوكراني: "نحن بحاجة إلى ضمانات أمنية فعالة ولن نوقع اتفاقية مينسك جديدة".

ومنذ قليل، انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك وسط حضور قادة وزعماء دول العالم.

وفي كلمته الافتتاحية؛ قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو: إن العالم في الوقت الراهن يواجه أزمة صعبة، محذرًا من أن العام المقبل سيكون أشد صعوبة من العام الحالي.

وأضاف ويدودو: "العالم في انتظار نتائج قمة العشرين، ولهذا لا يجب أن تفشل القمة، والحوار يجب أن يكون أساسيًا خلال قمة العشرين".

وتابع: "أزمة الغذاء وقضية أمن الطاقة يؤثران على الدول النامية، وعلينا ضمان ألا ندخل في حرب باردة جديدة".

ملفات طارئة

واليوم الثلاثاء، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسؤول أمريكي، قوله إن قادة مجموعة العشرين سيبحثون اليوم، ملفات طارئة مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.

وقال المسؤول الأمريكي: "الولايات المتحدة تتوقع من الدول الصناعية المشاركة في قمة العشرين أن تدين الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "الرئيس بايدن سيتحدث خلال قمة العشرين عن أمن الطاقة ووضع سقف لسعر الغاز الروسي".

وتابع: ": القمة ستتناول الأوضاع الاقتصادية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وسنسعى في قمة العشرين لإعفاء الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط من الديون".

من جانب آخر، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارل ميتشل إنه "لا لقاءات أوروبية روسية في قمة العشرين، ومع الصين لا نريد أن نكون معتمدين كثيرا على التكنولوجيا كما نحتاج إلى إعادة التوازن في العلاقة".

وأوضح قائلاً: "هناك خيارات للتعاون مع الصين وليس للصراع، ولا نريد ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبناه مع روسيا بشأن الوقود الأحفوري مع الصين".