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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم فتح شباك التذاكر 10 صباحا.. إقبال جماهيري على القاهرة السينمائي

القاهرة السينمائي
القاهرة السينمائي

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حضورا كثيفا من قبل الجمهور، رغم فتح شباك التذاكر من الساعة العاشرة صباحا فقط . 

يعرض اليوم، الثلاثاء، فيلم "لديٌ أحلام كهربائية"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

"لديٌ أحلام كهربائية" فيلم روائي لـ فالنتينا موريل، إنتاج مشترك بين بلجيكا، وفرنسا، وكوستاريكا لعام 2022، تدور أحداثه حول مراهقة تعيش مع والدتها، وتتوق إلى الانتقال للعيش مع والدها الذي يعيش بعيدا عنهما، وتتشبث بأبيها الذي يمر بأزمة منتصف العمر، وتوازن بين رقة المراهقين وقسوة حياة البالغين.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 103 دقائق، في الساعة الـ  8:45   بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية. 

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، مستمرة حتى يوم 22 نوفمبر الجاري

كما يعرض الفيلم المغربي جلال الدين من إخراج حسن بنجلون ومن بطولة ياسين احجام وفاطمة الناصر ، ومن المقرر عرضه فى تمام الساعة السابعة مساء .

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