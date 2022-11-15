بسبب سمير صبري.. سميرة أحمد تكشف كواليس مكالمتها مع حسين فهمى

كشفت الفنانة سميرة أحمد كواليس حضورها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى حفل الافتتاح الذى اقيم يوم الأحد الماضى.

وقالت سميرة أحمد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : سعدت كثيرا بالأجواء التى شاهدتها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى خاصة أن رئيس المهرجان حسين فهمى والذى استطاع ان يقدم جديدا فى مهرجان القاهرة.

وأضافت سميرة أحمد : "سعدت أكثر برؤية نجوم كبار كانوا غائبين عن حضور مهرجان القاهرة السينمائى مثل الفنانة صفية العمرى والفنانة لبنى عبد العزيز.

وأوضحت سميرة أحمد : أكثر ما أعجبنى فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة هو احتفاء حسين فهمى بالنجوم الراحلين وخاصة الفنان سمير صبرى، حيث كنت على علم قبلها أن المهرجان يقوم باحتفالية خاصة له ، وتحدثت مع حسين فهمى وطالبته إذا كان يهدى درعا إلى الراحل سمير صبرى سأقوم أنا باستلامه ولكن حسين فهمى، قال لى لن أهديه درع ولكن هناك احتفاء خاص به وهو ما سعدت به كثيرا.

سميرة أحمد

ولدت سميرة أحمد إبراهيم عام 1938، بمحافظة أسيوط، وسط أسرة بسيطة، لأب يعمل خطاطا، وأم ربة منزل و8 أشقاء من بينهم الفنانة خيرية أحمد.

وانقلبت حياة هذه الأسرة، رأساً على عقب بعدما فقد الأب القدرة على رؤية الأشياء، بسبب المياه البيضاء التي أصابت عينيه، وأجبرته على ترك العمل والبقاء في المنزل، ودفعت هذه الظروف سميرة أحمد للخروج إلى سوق العمل، وعملت بالفعل مع شقيقتها الكبرى "نوال" في محل كبير لبيع الأدوات المنزلية، إلا إنها لم تتحمل عناء العمل، وتركت المحل وراحت تبحث عن عمل آخر يناسب سنها الصغيرة.

وكانت سميرة أحمد متعلقة بنجمات هذا الجيل الفني مثل ليلى مراد، وتتابع كل ما يتعلق بالسينما، لذا فكرت في العمل كومبارس، وكانت تتقاضى خمسين قرشاً مقابل هذا العمل.

وبمرور الأيام أحبت سميرة أحمد المجال الفني، لاسيما أنها أصبحت تشاهد النجوم الكبار أمثال محمد عبدالوهاب وليلى مراد عن قرب، ولذا راحت تجتهد من أجل الحصول على مساحة أكبر على شاشة السينما، ومن كومبارس صامتة تحولت إلى بطلة متميزة في السينما والتليفزيون.

وتوفرت في الفنانة سميرة أحمد كل مقومات النجومية، فهي ذكية، وجميلة وتستطيع تقمص كل الشخصيات دون عناء، لذا لعبت العديد من الأدوار المؤثرة في السينما و التليفزيون، فهي "الخرساء"، و"الشيماء"، و"العمياء" في فيلم" قنديل أم هاشم" تأليف يحيى حقي.

ويضم السجل الفني للنجمة سميرة أحمد ما يقرب من 90 فيلماً، منها "شم النسيم، إسماعيل ياسين في الجيش، مليون جنيه، أم العروسة، ليل وقضبان، ابن كليوباترا، وداعاً يا ولدي، عالم عيال عيال".

كما تألقت على شاشة التليفزيون بمجموعة متميزة من المسلسلات أهمها: "أميرة في عابدين، امرأة من زمن الحب، جدار القلب، ماما في القسم".

وأسست سميرة أحمد شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها العديد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، منها "البريء"، و"البحث عن سيد مرزوق".

وعانت الفنانة سميرة أحمد ، في حياتها الشخصية، ولم تنجح في تكوين بيت وعائلة رغم زواجها المتكرر.

وتزوجت عام 1952 من المنتج بطرس زريبات وكانت قد تعرفت عليه أثناء تصوير فيلم بعنوان " شم النسيم" ومن فرط حبه لها اعتنق الإسلام، وغيّر اسمه إلى "شريف زالي"، ولكن لم يدم هذا الزواج طويلاً وانتهى بالطلاق.

أما الزيجة الثانية، فكانت من الكاتب وجيه نجيب، الذي ارتبطت به بعد قصة حب، وأنجبت منه ابنتها "جليلة"، لكن اختلاف الطباع بينهما تسبب في وقوع الطلاق، ووصفت سميرة أحمد هذا الانفصال بأنه أمر محزن ومؤلم.

وكررت سميرة أحمد الزواج للمرة الثالثة، حيث ارتبطت بالمنتج أديب جابر، وانفصلت عنه سريعاً لتتزوج للمرة الرابعة من المنتج صفوت غطاس، الذي اعتنق الإسلام من أجلها أيضاً.