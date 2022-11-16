أخبار الرياضة| الأهلي يتفق مع صفقة مدوية.. والزمالك يوضح تفاصيل خناقة شيكابالا وعاشور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري
أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي، أن النادي الأهلي، قد أتم اتفاقه مع أحمد عادل ميسي، نجم الاتحاد السكندري من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك
كشف أسامة نبيه، مدرب نادي الزمالك، عن حقيقة القصة الكاملة حول خناقة إمام عاشور ومحمود عبدالرازق شيكابالا، خلال الفترة الماضية.
قرار نهائي .. موقف كولر من ضم موهبة الإسماعيلي للأهلي
كشف الإعلامي محمد فاروق موقف النادي الأهلي والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من ضم عبدالرحمن مجدي لاعب فريق الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.
بتصرف مثير .. الأهلي يخمد ثورة مستحقات اللاعبين
قال الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الكرة بـ الأهلي بدأت تجهيز حملات إعلانية ضخمة لعدد من نجوم الفريق الأول لترضيتهم ماليا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تأخر صرف مقدم عقود الموسم الجديد وباقي مستحقات الموسم المنقضي.
بفرمان من كولر.. 4 نجوم يقتربون من التجديد في الأهلي |أسماء مدوية
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يحسم ملف التجديد لرباعي الفريق الأول أيمن أشرف وياسر إبراهيم وحسين الشحات ورامي ربيعة خلال الأيام المقبلة.
إبراهيم حسن: الأهلي فاز على الزمالك بالحظ في السوبر
يرى إبراهيم حسن، نجم منتخب مصر الوطني السابق، أن الأهلي لم يصل إلى قمة مستواه مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.
أمر غريب.. شبانة يندهش من مباراة مصر وبلجيكا بسبب 250 ألف دولار
أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه الشديد من اتحاد كرة القدم المصري، الذي حصل على 250 الف دولار فقط، لخوض المباراة الودية بين منتخب مصر أمام بلجيكا.
سعد سمير يطلب العودة لـ الأهلي .. تفاصيل
أكد الإعلامي محمد فاروق أن سعد سمير مدافع فريق فيوتشر تواصل مع مسئولين بالنادي الأهلي من أجل العودة من جديد للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل والمساهمة في حل أزمة دفاع الفريق حالياً.