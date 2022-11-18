تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة فيما تم تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 780 شاحنة و 83 سيارة.



وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و380 شاحنة و43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 41 ألف طن بضائع، و 400 شاحنة و 40 سيارة.



وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم وصول السفينتين دليلة والحرية 2، ومغادرة السفينتين دليلة والحرية 2، والسفينة PROPEL PROGRESS وعلى متنها 31 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.



وتابع أن السفينة VENTURE DYLAN تغادر فارغة متجهة إلى المغرب كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بميناء نويبع حيث شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث "سينا وبريدج وايلة" بالإضافة إلى وصول وسفر 1200 راكب بموانئها.