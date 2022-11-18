ضبط مصنع ومخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص في القليوبية

شنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية حملة تموينية مكبرة على الاسواق والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية يعمل بدون ترخيص وبحوزته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات الاتية :- 65 كيلو برجر، و50كيلو دواجن مصنعة، و20 كيلو كريمة لباني، 200 كيلو جبن موتزاريلا، وماكينة بشر الجُبن، وماكينة لحام أكياس ).

كما تم ضبط مخزن مواد عطرية يعمل بدون ترخيص وبحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات الاتية :- 19.500 عبوة معطر انواع مختلفة،حرر محاضر بالمخالفات وتولت الجهات المعنية التحقيق.