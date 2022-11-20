عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 9 مناطق في مدينة نجع حمادي غدا

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بنطاق المدينة، صباح غد الاثنين، 21 نوفمبر 2022.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائى سيبدأ فى تمام الساعة 6 صباحا ويستمر حتى الساعة 9 صباحا؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

مدير مستشفى نجع حمادي: خروج جميع طالبات المدرسة الزخرفية عقب تماثلهم للشفاء

خروج جميع الطالبات المصابات باختناق اسبراى الشطة من مستشفى نجع حمادى

و أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها تشمل: "منطقة مدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية، منطقة الوعي الاسلامي، منطقة مدرسة المشتركة، منطقة مدرسة الثانوية بنات".

و أضاف بيان الوحدة المحلية، كما تشمل" منطقة مدرسة الاعدادية، منطقة وحدة مرور نجع حمادى، منطقة بنك القاهرة القديم، منطقة شارع 30 مارس، منطقة الحزب الوطنى سابقا".

وطالبت الوحدة المحلية، المواطنين القاطنين و القطاعات الخدمية و الحكومية فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.

نجع حمادى قنا صيانة الكهرباء فصل التيار الكهربائي خطوط الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

موضوعات متعلقة

اسبراى شطة.. ارتفاع حالات الاختناق بين طالبات المدرسة الزخرفية بنجع حمادى لـ33

بسبب اسبري معطر.. إصابة 15 طالبة بحالة اختناق داخل مدرسة ثانوية في قنا

ترشيحاتنا

فالنسيا نجم الإكوادور يدخل تاريخ كأس العالم بعد ثنائية أمام قطر

تركيا تكشف تفاصيل مثيرة عن الهجوم الإرهابي في إسطنبول

بسبب التلفزيون..طفل يتحدث العربية والإسبانية ويصنف من أصغر الأذكياء بالعالم

مهاب مميش: مصر ستكون مصدرا إقليميا للهيدروجين الأخضر

عايز تشتري من السعودية..5 سيارات 2023 بداية 408 ألف جنيه

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

رخيص الثمن.. 3 أطعمة مشهورة تخفض الكوليسترول في الجسم

شعر مبلل ولوك جريء.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

آخرك دمعتين وحجر شيشة.. إسكندرانية تنتقم من حبيبها بفيديو صادم على فيسبوك| شاهد

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ