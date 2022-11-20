فصل الكهرباء عن 9 مناطق في مدينة نجع حمادي غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق بنطاق المدينة، صباح غد الاثنين، 21 نوفمبر 2022.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن فصل التيار الكهربائى سيبدأ فى تمام الساعة 6 صباحا ويستمر حتى الساعة 9 صباحا؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

و أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن المناطق التى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها تشمل: "منطقة مدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية، منطقة الوعي الاسلامي، منطقة مدرسة المشتركة، منطقة مدرسة الثانوية بنات".

و أضاف بيان الوحدة المحلية، كما تشمل" منطقة مدرسة الاعدادية، منطقة وحدة مرور نجع حمادى، منطقة بنك القاهرة القديم، منطقة شارع 30 مارس، منطقة الحزب الوطنى سابقا".

وطالبت الوحدة المحلية، المواطنين القاطنين و القطاعات الخدمية و الحكومية فى المناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى.