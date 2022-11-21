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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“الأطباء” توافق على إحالة عضو إلى الهيئة التأديبية لعمله في غير تخصصه

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

وافق مجلس النقابة العامة للأطباء بالإجماع، في اجتماعه الأخير الجمعة الماضية، على إحالة الطبيب جودة عواد إلى الهيئة التأديبية لاتخاذ قرارها في العقوبات المستحقة قانوناً على الطبيب والتي تصل إلى الشطب من جداول نقابة الأطباء مما يترتب عليه عدم مزاولة المهنة.

وقال الدكتورة جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء رئيس لجنة التحقيق ،أن اللجنة والتي تضم في عضويتها مستشاراً بالنيابة الإدارية استفاضت في دراسة المخالفات المنسوبة إلى الطبيب وقامت بالتحقيق معه، وثبت في يقينها مخالفة الطبيب لآداب مهنة الطب وتجاوزه الأصول العلمية المستقر عليها وممارسته الطب في تخصصات غير مؤهل لها إضافة إلى قيامه بنشر نصائح ووصفات علاجية لم تجيزها الأصول الطبية مما يعد إضراراً بالمرضى.

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وأضاف الدكتور جمال عميرة، أن اللجنة اتخذت القرار في أكتوبر الماضي بإحالة الطبيب جودة عواد للهيئة التأديبية والذي يتطلب موافقة مجلس النقابة العامة عليه وهو ما وافق عليه المجلس بالإجماع.

على جانب آخر قال الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء تضم في عضويتها مستشاراً من مجلس الدولة وتنظر الهيئة في قرار الإحالة والتحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق، وتعد الهيئة بمثابة محكمة تأديبية تستمع إلى الدفاع والإدعاء وتصدر حكمها التأديبي طبقاً لقانون النقابة ولائحة آداب مهنة الطب.

وأشار الدكتور محمد فريد حمدي، إلي أن نقابة الأطباء قامت أمس الأول بتكريم المستشار عبده الفقي مستشار مجلس الدولة والذي انتهت فترة انتدابه إلى الهيئة التأديبية بنقابة الأطباء، واستقبال المستشار عبد الله زغلول الذي تم ندبه من مجلس الدولة لاستكمال عمل الهيئة التأديبية.

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ووجه الدكتور محمد فريد حمدي، شكر وتقدير نقابة الأطباء للمستشاريين ولمجلس الدولة على تعاونهم والهيئات القضائية المختلفة مع نقابة الأطباء.

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