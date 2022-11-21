عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن التبرع بـ 100 مليون يورو لمولدافيا لمواجهة أزمة الطاقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر لمساعدة مولدافيا المتأثرة بشدة بحرب أوكرانيا.

وخلال المؤتمر، أعلن ماكرون عن تقديم مساعدات لمولدافيا بقيمة 100 مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة.

وأضاف الرئيس الفرنسي، إن "الوضع في أوكرانيا صعب وروسيا ترد على انتصارات كييف بقصف المنشآت المدنية".

وكان قد قال الرئيس الفرنسي، إنه أجرى محادثة هاتفية عاجلة مع فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين.

وأشار ماكرون في مؤتمر لدعم مولدوفا: "اليوم أجريت محادثة هاتفية عاجلة مع زيلينسكي. واليوم لا يزال الوضع في أوكرانيا صعبًا ويستمر قصف أوكرانيا، ولا يزال التهديد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وتستضيف باريس، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث لـ "منصة دعم مولدوفا" الأوروبية - وهي مبادرة قادمة من فرنسا وألمانيا ورومانيا، وخلال الاجتماع، سيناقش الطرفان الموافقة على حزمة مساعدات مالية جديدة لمولدوفا.

ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي مولدافيا أوكرانيا أزمة الطاقة فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة إنجلترا ضد إيران في كأس العالم 2022

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.. ورد عاجل من النقابة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

إجراء عاجل.. تركيا تعلن غلق جميع المدارس في مدينة كركميش بعد قصفها

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الذهب يتراجع بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

حقيقة رفض محمد صلاح نجم ليفربول مصافحة سيدة في الكويت

الصحة: الأطفال الأقل من عامين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي

موضوعات متعلقة

ماكرون بعد محادثة عاجلة مع زيلينسكي: الوضع في أوكرانيا مازال صعبا

وسط قلق من إغراءات أمريكا للشركات الأوروبية.. تحرك سريع من ماكرون

لحظة صفع مواطنة فرنسية للرئيس إيمانويل ماكرون.. فيديو

اتفاق مالي جديد.. ماكرون يعلن تنظيم قمة للمناخ في باريس العام المقبل

ترشيحاتنا

بعد سيارات المقيمين بالخارج.. قائمة بضائع وأمتعة شخصية معفاة جمركيا

رقم قياسي.. بيلينجهام ثاني أصغر لاعب إنجليزي يسجل بكأس العالم

للمرة الثانية.. هجوم حوثي على ميناء الضبة النفطي في اليمن

تضرر 2300 منزل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 162 قتيلا

سبب غياب زيزو عن مران الزمالك

بعد واقعة قاصر الشرقية.. القانون يعاقب من زوج الأطفال| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة ... غادة عبد الرازق تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بجمبسوت جرئ.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. شاهد| 5 صور جريئة جمعت نسرين طافش وزوجها

فيديو

حتى المكرونة بالبشاميل .. أمينة شلباية تثير الجدل بـ أتيكيت جديد

بعد القط والأخطبوط والناقة.. عنزة تشارك في توقعات مباريات كأس العالم "فيديوجراف"

هكذا تحدى المرض.. غانم المفتاح حديث افتتاح كأس العالم| تغطية خاصة

مطلعتش مصرية .. أكلة غريبة انتشرت على جروبات الطبخ ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ