ماكرون يعلن التبرع بـ 100 مليون يورو لمولدافيا لمواجهة أزمة الطاقة

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر لمساعدة مولدافيا المتأثرة بشدة بحرب أوكرانيا.

وخلال المؤتمر، أعلن ماكرون عن تقديم مساعدات لمولدافيا بقيمة 100 مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة.

وأضاف الرئيس الفرنسي، إن "الوضع في أوكرانيا صعب وروسيا ترد على انتصارات كييف بقصف المنشآت المدنية".

وكان قد قال الرئيس الفرنسي، إنه أجرى محادثة هاتفية عاجلة مع فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين.

وأشار ماكرون في مؤتمر لدعم مولدوفا: "اليوم أجريت محادثة هاتفية عاجلة مع زيلينسكي. واليوم لا يزال الوضع في أوكرانيا صعبًا ويستمر قصف أوكرانيا، ولا يزال التهديد في محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وتستضيف باريس، اليوم الاثنين، الاجتماع الثالث لـ "منصة دعم مولدوفا" الأوروبية - وهي مبادرة قادمة من فرنسا وألمانيا ورومانيا، وخلال الاجتماع، سيناقش الطرفان الموافقة على حزمة مساعدات مالية جديدة لمولدوفا.