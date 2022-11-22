انطلاق فعاليات المنصة الوطنية للشباب من محافظة شمال سيناء 

انطلقت فعاليات المنصة الوطنية للشباب" كياني "والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الشركات المنفذة للمنصة في إطار التحول الرقمى الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة على هامش البرنامج التدريبى لمكتب فن إدارة الحياة الذي ينفذ حاليا في سيناء.

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضية بشمال سيناء، أن الدكتورة ايناس عراقى عضو الجهاز التنفيذى بالمنصة الوطنية للشباب " كيانى " قدمت عرضاً حول ما تقدمه المنصة من فعاليات وخدمات تهم الشباب، والتي تمثل حلقة الوصل والتواصل الفعال بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الشبابى ومقدمى الخدمات والشباب .

حيث تنقسم المنصة، إلى: "خدماتى، مشاركاتى، آرائى، وموجهى"،.

المشاركات الشبابية

وقام عدد كبير من الشباب المشارك في فعاليات منصة كياني بتحميل التطبيق والتسجيل فيه لتسهيل المشاركات الشبابية لهم في جميع الخدمات والفاعليات التي تقدمها الدولة المصرية لشبابها .

وتعد "كيانى" تجربة مصرية معاصرة حديثة في التواصل الفعال مع الشباب.. حيث تركز خطط الدولة على تمكين الشباب وتأهيلهم وتعميق الوعى والانتماء لديهم من خلال قنوات التواصل الحديثة.